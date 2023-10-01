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وزير النقل: أنفقنا 15 مليار جنيه على الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية

الأحد، 01 أكتوبر 2023 03:49 م
وزير النقل: أنفقنا 15 مليار جنيه على الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية وزير النقل كامل الوزير
كتب رامى محيى الدين و محمد عبد المجيد

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تحدث وزير النقل كامل الوزير في كلمته بمؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسى: عن مشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية لم يكن لدينا موانئ جافة لكن كان لدينا 5 موانئ برية، فيها مليون عابر يوميا، ولم يكن لدينا مناطق لوجيستية، ولكن لنكون مركز تجارة عالميا لا بد من وجود موانئ جافة ومنطقة لوجستية لتخدم ما يسمى بتجارة الترانزيت.
 
وأضاف: أصبح لدينا 7 موانئ برية و3 ملايين عابر و3 موانئ جافة و2 منطقة لوجستية في 2030 على ما نصرف 50 مليار أخرى غير الـ15 التي صرفناها حتى الآن يبقى عندنا 9 موانئ برية بعد تعاظم التجارة مع السودان ويبقى عندنا 10 موانئ جافة و5 مناطق لوجيستية، وأحدث الموانئ البرية هي قسطل وأرقين وميناء أكتوبر الجاف كان باكورة الموانى الجافة وننشى مينا في القنطرة شرق وأخر في العاشر من رمضان وباقى الموانى الجافة تخلف في 2030 .
 
كما تحدث عن الممرات اللوجستية وقال أن هناك مخططا لربط الموانئ ببعضها البعض بواسطة شبكة من السكك الحديدة وخصوصا موانئ البحر الأحمر بموانئ البحر المتوسط للوصول إلى أن تكون مصر مركزا للتجارة العالمية ويتوافق مع خطة الحزام والطريق.

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