حصاد الوزارات.. وزارة التربية والتعليم توجه المدارس بتنفيذ مسابقة الطفولة للطلاب

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة العمل: مديرية عمل الإسماعيلية تنسق مع القطاع الخاص لتدريب وتشغيل الشباب
وزير الزراعة يشارك في المنتدى العالمي للغذاء بإيطاليا
وزارة الصحة تعلن التقرير اليومى لحملة «100 يوم صحة»
هيئة الرعاية الصحية تدشن مبادرة تفعيل الصيدلة الإكلينيكية.. اعرف التفاصيل
الزراعة تتابع الاستعداد لموسم المحاصيل الشتوية وبدء الدورة الزراعية للقمح
وزير النقل يتفقد مشروع إعادة تأهيل خط الفردان - بئر العبد بطول 100 كم
محافظا القاهرة ودمياط يوقعان بروتوكول تعاون لإنشاء مركز معلومات شبكات
الزراعة: استمرار أعمال الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات بالبحر الأحمر
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