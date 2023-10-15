وزير النقل يتفقد مشروع إعادة تأهيل خط الفردان - بئر العبد بطول 100 كم

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل يرافقه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد الفردان / بئر العبد بطول 100 كم حيث تم متابعة الاستعداد بالسكة لمسير القطارات فى المرحلة الأولى من الخط فى المسافة من الفردان حتى بالوظة بطول 60 كم والتى تم الانتهاء من إعادة تأهيلها ووضع قطاع تزليط جديد لها وإعادة تركيب السكة التى سبق سرقتها اثناء فترة الانفلات الأمنى فى مسافات متفرقة أخرى من خط الفردان /بئر العبد، يأتى ذلك فى اطار متابعة تنفيذ ممر العريش / طابا اللوجيستى المتكامل وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا بطول 500 كم الذى يعتبر احد المكونات الرئيسية لهذا الممر الوجيستى الهام

وتابع الوزير معدلات إنشاء الجسر الترابى لخط بئر العبد العريش بطول 81 وكذلك إنشاء الجسر الترابى لخط العريش / النخل / التمد / طابا بطول 275 كم واطلع الوزير على معدلات تنفيذ خط سكة الحديد من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم ( حيث يتم إحلال وتجديد الجزء الموجود بهذا القطاع بطول حوالى 24 كم من غربلة بازلت ودك السكة) بالإضافة إلى إنشاء جسور جديدة وتركيب سكة جديد بطول 20 كم وصولا إلى ميناء شرق بورسعيد بهدف ربط ميناء شرق بورسعيد بخطوط شبكة السكة الحديد لتعظيم نقل البضائع عن طريق النقل السككى )

وتابع وزير النقل تقدم الأعمال فى تجديد واستعادة كفاءة المحطات حيث انهت الشركة القابضة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل أعمال تجديد محطتى بئر العبد(وحيث وجه الوزير بتطوير الطريق الواصل بين الطريق الساحلى والمحطة ليصبح طريق مزدوج 3 حارات بكل اتجاه ) والقنطرة شرق وجارى العمل لاستعادة كفاءة وتجديد المحطات الآخرى مثل وجلبانة ورمانة وبالوظة كما سيتم إنشاء محطة جديدة فى العريش لخدمة الركاب بالاضافة إلى أنه سيتم مد الخط إلى ميناء العريش لخدمة نقل البضائع بالاضافة إلى إنشاء محطات ركاب جديدة مثل محطة "سلام مصر" ومحطة 30 يونيو لخدمة لخدمة المواطنين بهذه المناطق

وشهد الوزير أعمال تجارب التحميل على السكة بالكوبرى المعدنى الجديد بمنطقة الفردان والتى تتم من خلال مرور جرارات السكة الحديد على القضبان بالكوبرى للتأكد من مطابقة الكوبرى للمواصفات القياسية وحيث تدخل هذه التجارب ضمن منظومة تأكيد ضبط الجودة للأعمال التى يتم تنفيذها وضمن منظومة الأمان على الكبارى التى يتم تنفيذها.

وكذلك تم متابعة تجارب التحميل على الكوبرى القائم كوبرى الفردان والذى تم الانتهاء من إعادة تأهيله هو كوبرى معدنى بطول 640 مترا يتكون من جزئين يمر اعلى قناة السويس وتم الانتهاء من انشاؤه فى 2001 وهو يربط خطوط السكك الحديد غرب قناة السويس بسيناء وذلك لتعظيم التنمية بشبه جزيرة سيناء وزيادة معدل نقل الركاب والبضائع بين الوادى وسيناء وحيث تضمنت الأعمال التى تم الانتهاء منها إنشاء كوبرى معدنى جديد مزدوج على قناة السويس الجديدة مكون من جزئين كل جزء بطول 320 مترا وأعمال إعادة تأهيل وازدواج خط السكة الحديد أعلى الكوبرى القائم وأعمال إنشاء خطوط سكك حديدية لربط الكوبريين فى الجزيرة الفاصلة بين القناتين وربط الكوبرى غرب القناه بخط بنها بورسعيد وشرق القناه بخط الفردان رفح وإنشاء برج إشارات شرق قناة السويس وإنشاء سحارات اسفل قناة السويس لمد خطوط الشبكات ( مياه - كهرباء -إشارات) وإنشاء منطقة ادارية شرق قناة السويس الجديدة

وفى تصريحات صحفية على هامش جولته صرح الفريق مهندس كامل الوزير أنه تم متابعة أحد أهم المكونات الرئيسية للممر للمر اللوجيستى العريش / طابا هو مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول اجمالى حوالى 500 كم حيث سيخدم هذا الخط نقل الركاب والبضائع، وسيخدم التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج حيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بانحاء الجمهورية. مشيرا إلى أن الممر اللوجيستى العريش / طابا هو ممر تنمية جديد يساهم فى تحقيق التنمية الشاملة فى سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة وسيخدم اهالى شمال ووسط وجنوب سيناء.