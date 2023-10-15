محافظا القاهرة ودمياط يوقعان بروتوكول تعاون لإنشاء مركز معلومات شبكات

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور منال عوض محافظ دمياط توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز معلومات شبكات مرافق محافظة دمياط على أحدث نظم المعلومات الجغرافية وتقنياتها ( GIS).

وأكد محافظ القاهرة أن جهود التعاون بين محافظة القاهرة والمحافظات الأخرى ونقل الخبرات المتبادلة له بالغ الأثر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 فى عهد الجمهورية الجديدة.

كما أكد اللواء خالد عبدالعال على أهمية وجود قواعد بيانات متكاملة لشبكات المرافق لتساعد الكوادر البشرية على استخدامها على المستوى القومى والأمنى والاستثمارى، وبما تمثله تلك المرافق من قيمة مادية تتطلب حمايتها فنيًا تتناسب مع مساهمتها فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة فى الجمهورية الجديدة.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار التعاون الفنى والتكنولوجى بين محافظة القاهرة ويمثلها مركز معلومات الشبكات لمحافظة القاهرة ومحافظة دمياط، مشيرًا إلى أن مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة والذى أنشئ منذ 35 عامًا فى عام 1988 يعد من المراكز الرائدة فى مصر حيث أنه من أوائل المراكز التى استخدمت نظم المعلومات الجغرافية GIS فى مجال البنية التحتية والمرافق، كما يعتبر المركز الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث يمتلك قاعدة بيانات علمية لشبكات مرافق القاهرة الكبرى وكل ما هو موجود من مرافق وإنشاءات فى باطن الأرض مع التحديث المستمر لتلك البيانات، كما يمتلك مركز تدريب متكامل على جميع الأعمال المساحية ونظم المعلومات، وينقل خبرته التى استمرت اكثر من 35 عاما لبقية محافظات مصر وأيضًا على المستوى الدولى.

وأضاف اللواء خالد عبد العال أن المركز يعد واحد من أهم المشروعات بالعاصمة والتى كان لها دور رئيسى ومساهمة فعالة فى جميع المشروعات القومية التى تتم فى محافظة القاهرة كمحور جيهان السادات بجميع مراحله ومسار المونوريل والتحول الرقمى لربط الجهات الحكومية والإدارية بجميع أحياء المحافظة وكشف المرافق بمنطقة مثلث ماسبيرو ومشروعات إنشاء كبارى المنطقة الشمالية وكبارى منطقة مدينة نصر وأعمال مشروع ممشى أهل مصر ومشروع تطوير القاهرة التاريخية وغيرها من المشروعات الكبرى بالعاصمة، مشيرًا إلى أن المركز يقدم خدماته فى جميع الأعمال المساحية وانشاء قواعد البيانات بالGIS (نظم المعلومات الجغرافية )، كما ساهم فى إنشاء مراكز معلومات بـ10 محافظات هى ( الجيزة، والقليوبية، الشرقية، الفيوم، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وبنى سويف، والبحر الأحمر ) وجارى العمل على إنشاء مركز معلومات محافظة قنا، بالإضافة لقيام المركز بإنشاء مركز شبكات ولاية الخرطوم بالسودان عام 2016.

وأعرب محافظ القاهرة عن ثقته فى قدرة مركز الشبكات والمعلومات بمحافظة القاهرة على تقديم الدعم الكامل لمركز شبكات معلومات محافظة دمياط وتحمل هذه الأمانة الوطنية ومواصلة تقديم الأفكار المبدعة فى تحليل وتطوير قواعد بيانات ومعلومات شبكات المرافق.

ويتضمن البروتوكول تولى مركز معلومات الشبكات لمحافظة القاهرة الإشراف على إنشاء مركز معلومات شبكات محافظة دمياط وأعماله وتطويره وتقديم المعاونة والمشورة الفنية والتكنولوجية فيما يتعلق بمتطلبات الإنشاء من حيث الأفراد والأجهزة والمعدات، والقيام بتدريب العاملين على جميع التخصصات بمركز شبكات المرافق لمحافظة دمياط طبقا لاحتياجات العاملين بالمركز وطبقا لخطة التدريب بحيث يتم التركيز على النواحى العملية التى تؤهلهم لتنفيذ الأعمال المطلوبة خلال فترة التدريب، وتقديم كافة المساعدات الفنية اللازمة، بالإضافة إلى الإشراف الفنى على بدء تشغيل وإنتاج المركز.

شهد التوقيع المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام لمحافظة القاهرة، وأحمد جبريل السكرتير العام لمحافظة دمياط، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد، والمهندس أمل حنفى رئيس مركز معلومات شبكات محافظة القاهرة.