وزارة العمل: جولة ميدانية لمتابعة خدمات مكتب تراخيص عمل الأجانب بالإسماعيلية

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت جولة ميدانية على مكتب تراخيص عمل الأجانب بالهيئة العامة للاستثمار، للاطمئنان على سير العمل ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين وممثلى الشركات على أكمل وجه، وكذلك طريقة تقديم أوراق المستثمر وطريقة الدخول على منظومة التحول الرقمى، يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبشكل لائق فى جميع مديريات العمل بالمحافظات، وتفعيل دور المديريات فى جميع ملفات العمل المنوطة بها، واعتماد المنظومة الرقمية فى جميع الخدمات المقدمة فى ظل رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، فى تقريره للوزارة، أنه استقبله فى بداية جولته نهله محمد محمود مديرة المكتب والعاملين به، ورافقه خلال جولته سامح عهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وإبراهيم حلمى مدير إدارة العلاقات العامة، وسامية عبد السلام مديرة إدارة عمل الاحياء، حيث جرى تقديم شرح تفصيلى عن الأنشطة التى يقدمها المكتب والاجراءات المتبعة فى القيام بمهامه فى خدمة المواطنين والمستثمرين، وكيفية تقديم أوراق المستثمر وطريقة الدخول على منظومه التحول الرقمى، كما التقى مدير المديرية خلال جولته بالدكتور سامح الزملوط رئيس مجمع الخدمات الاستثمار وتم اقتراح عمل بروتوكول تعاون بين المديرية وفرع الهيئة العامة للاستثمار بالإسماعيلية يتم من خلاله عمل ندوات توعوية لاصحاب الأعمال للتعرف على قانون 12 لسنة 2003 وكيفية تطبيقه داخل المنشآت الخاضعة لقوانين الاستثمار قانون رقم 72 المعدل لقانون رقم 8 وقانون رقم 159 لأصحاب الأعمال.

ونوه مدير المديرية إلى جرى اقتراح عقد ندوات توعوية عن السلامة والصحة المهنية بالتعاون بين المديرية وفرع الهيئة العامة للاستثمار بالإسماعيلية،ومناقشة مقترح لتفعيل ندوة عن وحدة المساواة بين الجنسين والتعرف على المادتين 43 و44 الخاصة بعمل المرأة فى الأعمال الخطرة، وذلك فى إطار إهتمام الدولة المصرية والوزارة بتوعية جميع أطراف العملية الإنتاجية وتحقيق روية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة من خلال توفير الحياه الكريمة لكافة الموطنين.