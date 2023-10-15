الزراعة تتابع الاستعداد لموسم المحاصيل الشتوية وبدء الدورة الزراعية للقمح

قام الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بجولة فى محافظة القليوبية، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالاستعداد لموسم زراعة القمح وبدء الدورة الزراعية لتحقيق المساحة المستهدف زراعتها بالمحصول الاستراتيجى الهام.

وتم بالمرور على حقول المزارعين بحضور المهندس رجب غنيم وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية ومسئولى الزراعة بالمحافظة وذلك للشرح والتعريف بالممارسات الزراعية السليمة والتجهيز لزراعة القمح وتطبيق الدورة الزراعية وتوقيتات الزراعة والالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها قمح، والتأكيد على زياده الندوات الإرشادية والتواجد بين المزارعين بالحقول وخاصة الأماكن البعيده للتمكن من توصيل المعلومة الإرشادية وحزم التوصيات الصحيحة لزياده الإنتاج من وحدة المساحة وتعظيم الدخل للمزارع لتحسين مستوى معيشة الأسرة.

كما تم المرور على جمعية سندبيس التابعة للقناطر الخيريه لمتابعة توفر الأسمدة وتقاوى القمح والفول البلدى المعتمدة والموصى بها من وزاره الزراعة وأهمية التعريف بطرق الإضافة والكيفية والكمية والتوقيتات للأسمدة والتقاوى واتباع التوصيات الفنية.

كما شملت الجولة متابعة منظومة تدوير قش الأرز ومنع الحرق حفاظا على البيئة من التلوث ومدى الاستفادة من تدوير المخلفات وقش الأرز بالمرور على مركز تجميع قش أرز بالقناطر الخيريه قرية شلقان بكمية قش 600 طن وكذلك رفع كفاءة الجمعيات الزراعيه والتحول الرقمى لمواكبة عصر التحول الرقمى والإرشاد الزراعى الرقمى ورفع درجة الاستعداد للموسم الشتوى.

وفى سياق متصل قامت لجنة من الادارة المركزية للإرشاد الزراعى بعقد ندوة بمركز السنبلاوين دقهلية حول كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز فى صناعة الأعلاف والأسمدة العضوية.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى كان قد وجه قيادات الوزارة بالاستعداد لزراعة القمح وتوفير التقاوى والإرشاد الزراعى للمارسات الزراعية السليمة وتوقيتات الزراعة كما شدد على متابعة الالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها بالقمح تمهيدا للبدء فى تطبيق الدورة الزراعية، كذلك المتابعة المكثفة لمنع حرق قش الأرز حفاظا على البيئة وتحقيق عائد اقتصادى للمزراعين.