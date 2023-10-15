هيئة الرعاية الصحية تدشن مبادرة تفعيل الصيدلة الإكلينيكية.. اعرف التفاصيل

أطلق الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، فعالية هيئة الرعاية لإحياء اليوم العالمى للصيادلة 2023، تحت شعار "الصيادلة يعززون أنظمة الرعاية الصحية"، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وتوجه الدكتور أحمد السبكى، فى كلمته الافتتاحية، بتحية إجلال وتقدير لكل صيادلة مصر فى كافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية مصر، مصرحًا دمتم مخلصين وصمام أمان للمريض المصرى، ولافتًا إلى جهودهم الاستثنائية والوطنية سواء خلال جائحة كورونا، أو فى عملية الإصلاح الصحى، برعاية ودعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وتوجه الدكتور أحمد السبكى، برسالة شكر خاصة من مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية والإدارة التنفيذية لكل الأطقم الصيدلية من العاملين بالمنشآت الصحية للهيئة، كما توجه برسالة شكر مستحقة لأرواح الشهداء من الأطقم الصيدلية، بداية من الصيدلانية سمر عبدالرحمن، والتى وافتها المنية أثناء جائحة كورونا، وإطلاق اسمها على وحدة طب أسرة الإسكان ببورسعيد، وانتهاءٍ بالصيدلى محمد البغدادى، والذى وافته المنية أثناء تأدية عمله، وإطلاق اسمه على وحدة صحة أسرة أرمنت الوابورات بالأقصر.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أنه منذ إنشاء هيئة الرعاية الصحية، وحرصت على تعزيز دور الصيدلى، مؤكدًا أن الصيادلة أكثر من مقدمى رعاية صحية، ومشيرًا إلى إنهم اليد المخلصة التى تقدم الدعم والإرشاد فى كل لحظة خلال رحلة العلاج، ولافتًا إلى أن الصيادلة هم الجسر المتين الذى يربط بين المريض وعلاجه بخبراتهم الثمينة وتفانيهم المستمر، ومؤكدًا أنهم شكلوا واقع صحى أفضل ومستقبل آمن للمصريين.

وأعلن السبكى، عن تدشين مبادرة تفعيل الصيدلة الإكلينيكية برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مشيرًا إلى طرح الوثيقة الأولى من تفعيل المبادرة للنقاش، وذلك لنقل تجربة الصيدلة الإكلينيكية داخل هيئة الرعاية إلى كافة المنشآت الصحية الراغبة من القطاعين الحكومى والخاص والجامعات المصرية، ولافتًا إلى أنه سيجرى توقيع الاتفاقية تزامنًا مع إطلاق الملتقى السنوى الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية فى 26 من شهر نوفمبر المقبل.

وأشار، إلى أنه أنجزنا فى الدولة المصرية عدة محطات لضمان خدمات رعاية صيدلانية آمنة للمواطن المصرى، أهمها "تفعيل الصيدلة الإكلينيكية" و"الرعاية الصيدلية الخضراء" و"تعزيز الثقافة الدوائية" و"ميكنة الخدمات الصيدلية" و"وحدات لليقظة الدوائية والتقييم والملائمة الدوائية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية"، وذلك فضلًا عن تطبيق برنامج الاستخدام الآمن لمضادات الميكروبات بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، مستهدفين أن نصبح مراكز تميز Centres of Excellence لاستراتيجيات مكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أن هيئة الدواء المصرية، بقيادة الدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة، استطاعت أن تعيد صياغة مشهد القطاع الدوائى فى مصر تنظيمًا وتصنيعًا وتداولًا، ومؤكدًا إنجازاتها العملاقة فى فترة قصيرة بشهادة المؤسسات الدولية، وأبرزها منظمة الصحة العالمية، وهو ما يمثل فخر واعتزاز لكل مصري.

وثمَّن السبكى، التعاون المثمر والدائم لمنظمة الصحة العالمية مع القطاعات الصحية المختلفة فى مصر لتطوير الرعاية الصحية وتسريع وتيرة الإصلاح الصحى فى المنطقة، كما توجه بالشكر إلى السفير اليابانى لدى القاهرة على كل جهود المؤسسات اليابانية ألمانحة والداعمة لعملية الإصلاح الصحى فى مصر، وأبرزها وكالة التعاون الدولى اليابانية "جايكا".

ورحب الدكتور أحمد السبكى، برئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ للمشاركة فى إحياء اليوم العالمى للصيادلة، مؤكدًا دور التشريعات التى عكف عليها البرلمان المصرى بغرفتيه مجلسى النواب والشيوخ بالتعاون مع الحكومة، والتى كانت بمثابة العمود الفقرى للنظام الصحى المصرى الجديد، والطريق الممهد لنظام صحى قوى فى الجمهورية الجديدة.

وثمَّن السبكى، دور كل شركاء النجاح لهيئة الرعاية من وزارة الصحة والسكان وهيئات الدواء المصرية والشراء الموحد والتأمين الصحى الشامل والاعتماد والرقابة الصحية ومنظمة الصحة العالمية وكل شركاء النجاح من القطاع الخاص وشركات الأدوية، مؤكدًا أن فلسفة النظام الصحى المصرى الجديد هو التعاون والتضافر بين كافة الشركاء فى المنظومة الصحية، والعمل يدًا بيد بشكل مؤسسى وعلمى لتحقيق المستهدفات والتنمية الصحية المستدامة لمصر 2030.

ومن جانبه قال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، يسعدنى أن أكون بينكم اليوم بفعالية إحياء اليوم العالمى للصيادلة، والذى يسلط الضوء على الدور الحاسم الذى يقوم به الصيادلة فى تحسين الصحة والرعاية الصحية، أن الصيادلة يلعبون دورًا حيويًا فى توفير الرعاية الدوائية وضمان سلامة الأدوية للمرضى، نحن نقدر جهودهم الجبارة بدءًا من المراجعة الدوائية الإكلينيكية مع الطبيب المعالج، وانتهاءًا بالتوعية الصيدلانية واليقظة الدوائية، والتقييم الدوائى، والبحث العلمى، لضمان تقديم الرعاية الصحية بمفهوم شامل ومتطور ومتكامل مع كافة عناصر الفريق الصحى، والحقيقة أن الصيادلة يمثلون واجهة الإتصال بين المرضى والعلاجات الفعّالة، ويقدمون خبرتهم وإرشادهم فى كل مرحلة من مراحل العلاج وصولًا لنتائج صحية أفضل، وتابع: نحن نلتزم بتطوير وتعزيز مهنة الصيدلة فى مصر، وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق تطورهم المستمر وتقديم الرعاية الصحية عالية الجودة للمواطنين، حيث "أصبحنا على أرض صلبة فى رحلة تطوير الرعاية الصحية والصيدلانية فى مصر.

وقالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر: "نتواجد اليوم بفعالية إحياء اليوم العالمى للصيادلة، ونود أن نعبر عن تقديرنا العميق للصيادلة الذين يلعبون دورًا حاسمًا فى تحسين الصحة والرعاية الصحية فى جميع أنحاء العالم، يعمل الصيادلة على توفير الرعاية الدوائية والاستشارات الصحية المهمة للمرضى، ويساهمون فى ضمان سلامة الأدوية وجودتها، أن جهودهم الإنسانية والمهنية تسهم فى تحسين نتائج العلاج والوقاية من الأمراض، نحن ندعم ونشجع الصيادلة فى مصر وفى جميع أنحاء العالم، ونؤكد على أهمية دورهم الحيوى فى تعزيز الصحة والرفاهية، ونُثمِّن الجهود الوطنية المتكاملة لهيئات الصحة فى مصر لضمان تقديم خدمات ورعاية صيدلانية آمنة وفعالة للمصريين وتعزيز الأمن الصحى فى المنطقة."

وقال السفير أوكا هيروشى، سفير دولة اليابان لدى مصر، أتشرف بالمشاركة فى هذه الفعالية الرائعة لإحياء اليوم العالمى للصيادلة، تعد الصيدلة مجالًا حيويًا فى الرعاية الصحية، وتسهم بشكل كبير فى تحسين صحة السكان وجودة حياتهم، نحن نثمن الجهود الكبيرة التى يبذلها الصيادلة فى مصر، وبخاصة داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية وحول العالم، ونقدر دورهم الحاسم فى توفير الأدوية الفعالة والآمنة للمرضى، وتعزز اليابان التعاون الثنائى مع مصر فى مجال الصحة، ونسعى جاهدين لتعزيز التبادل الثقافى والعلمى بين البلدين، ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون فى تطوير الصيدلة وتعزيز الرعاية الصحية لتحقيق صحة أفضل ورفاهية للمواطنين فى مصر.

وقال الدكتور على مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، فى هذا اليوم المميز، نتوجه بالتهنئة والتقدير إلى جميع الصيادلة فى مصر وحول العالم، أن الصيادلة يمثلون ركيزة أساسية فى النظام الصحى، حيث يقدمون الرعاية الدوائية والمشورة الصحية المهمة للممرضى، أن دورهم الحيوى فى تحسين الوصول إلى الأدوية وتوفير رعاية صحية آمنة وفعالة للمرضى لا يمكن التشكيك فيه، نحن نقدر التزامهم بالمهنية والأخلاق الصيدلانية فى تقديم خدماتهم، ونحث على تعزيز التعاون والشراكة بين الصيادلة وبين مختلف الفئات الصحية لتحقيق الرعاية الصحية المتكاملة والمتميزة، ونحن ندعم جهودهم ونعمل معًا من أجل تحسين صحة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة فى مجال الصحة.