اليوم السابع
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وزارة العمل: مديرية عمل الإسماعيلية تنسق مع القطاع الخاص لتدريب وتشغيل الشباب

الأحد، 15 أكتوبر 2023 04:38 م
وزارة العمل: مديرية عمل الإسماعيلية تنسق مع القطاع الخاص لتدريب وتشغيل الشباب وزارة العمل
كتبت آية دعبس

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قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية استقبلت وفدا من شركة للملابس، داخل مركز التدريب المهنى التابع للمديرية، وذلك لتوثيق اتفاق التعاون بين المديرية والشركة لتدريب الشباب على مهنة التفصيل والحياكة، والاتفاق حول نقاط تخص تعيين الشباب المتميزين فى التدريب داخل الشركة، واستحداث مهن جديدة للتدريب عليها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب على المهن التى يتطلبها سوق العمل، والتعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص المتخصصة فى مجالات التدريب والإستفادة من خبرتهم فى مجالات التدريب وتعيين الخريجين داخلها.
 
وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، قيامه بزيارة مركز التدريب المهنى رافقته خلالها سامية عبدالسلام مديرة إدارة عمل الأحياء، واستقبلته دعاء السيد مدير المركز، وكذلك استقبل مدير المديرية وفد من الشركة وهم : فرحان افرام مدير عام المصنع، ومعتز أبو بكر المسئول الإقليمى للعلاقات الحكومية، وأمين عبد الله مدير الشئون القانونية، ورشا صبري مديرة الموارد البشرية وذلك لبحث عدد من الموضوعات مع إدارة الشركة منها الدورات المنفذة حالياً بالمركز وإمكانية تعيين الشباب الخريجين من مركز التدريب المهنى بالشركة فور تخرجهم بعد المستوى المتميز للمتدربين خلال الدورة، وإرسال مدربين من الشركة لتدريب الشباب فى الدورات الحالية على الأعمال الخاصة بالجودة والتشطيب النهائي تمهيداً لتعيينهم بالشركة فوراً.






وزارة العمل

مديرية العمل بالاسماعيلة

التدريب المهني



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