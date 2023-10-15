وزارة التعليم توجه المدارس بتنفيذ مسابقة الطفولة للطلاب

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات التعليمية، بتنفيذ مسابقتى الطفولة فى " التعبير الفنى، والتصميم الفنى للعام الدراسى 2023/2024 للمراحل التعليمية رياض الأطفال والابتدائية والإعدادية والتربية الخاصة على النحو التالى:-

- مرحلة رياض الأطفال "المدن الترفيهية" يشمل موضوعاتها: قمت مع زملائك برحلة إلى احدى المدن الترفيهية التى تتميز بكثرة الألعاب التى يحبها الكبار والصغار كالمراجيح والعربات الكهربائية والشلالات والقطار المتحرك فى الهواء ولعبة الساقية وأيضا مشاهدة الفقرات الترفيهية وغيرها من العاب يلتف حولها الأطفال.

المطلوب:- التعبير الفنى: يعبر الطالب بالرسم عن هذا الموضوع فى تكوين فنى مترابط مستخدم الألوان المناسبة، أما عن التصميم الفنى، يصمم الطالب بقلمه وألوانه كارت فى مساحة (15×20) سم يدعو فيها أصدقائه للاستمتاع بالألعاب الترفيهية الجميلة مع كتابة عبارة، هيا بنا نلعب بخط زخرفى جميل مكمل للتصميم.

- المرحلة الابتدائية "سباق السيارات"، موضوعها عبارة عن: أقيمت مسابقه لسباق السيارات واشترك فيها الطالب ومجموعة كبيرة من زملائه وارتدى الملابس الرياضية المميزة بألوانها الجميلة وخوذه الرأس وسارعتد لركوب سيارته ذات الطابع المميز فى أشكالها واحجامها ودار السباق فى ممرات كبيرة ومن حولهم الجماهير تصفق لهم حاملين الأعلام من أجل بداية المباراة والطلاب فى انتظار صفاره الحكم للانطلاق.

- المطلوب، التعبير الفنى: عبر بالرسم عن هذا الموضوع فى تكوين فنى مترابط مستخدمًا الألوان المناسبة.

- التصميم الفنى: يصمم الطالب بقلمه وألوانه فى مساحة (15×20) سم يدعو أصدقائه للاستمتاع بعروض سباق السيارات مع كتابة سباق السيارات بخط زخرفى مكمل للتصميم.

- المرحلة الإعدادية ( كرة القدم )

- الرياضة تقوية للأجسام وتهذيب النفس واستغلال جيد للوقت وهى متعددة وعلى رأسها لعبة كرة القدم شهرة وانتشارا فهى لعبة جماعية يمارسها الكبار والصغار فى النوادى والساحات الشعبية أو حتى فى الشوارع والطرقات، ونرى اهتمام دول العالم بهذه اللعبة التى أجمع العالم على حبها وإعداد الأولمبياد والبطولات لها والجماهير تجلس فرحين كل يشجع فريقه رافعين اللافتات المؤيدة والمشجعة.

- المطلوب التعبير الفنى عبر بالرسم عن هذا الموضوع فى تكوين فنى مترابط مستخدم الألوان المناسبة.

- التصميم الفنى: صمم فى مساحة (20×15) سم يدعو فيها صديقه لحضور مباراة كرة القدم بين قطبى الكرة المصرية النادى الأهلى ونادى الزمالك مع كتابة عبارة « مبروك للفائز» بخط زخرفى جميل مكمل للتصميم وباستخدام الألوان المناسبة.

وحددت الوزارة شروط المسابقة كالتالى:

- تقوم كل مديرية وإدارة تعليمية بنشر المسابقة الفنية للمراحل المخصصة لها من خلال توجيه عام التربية الفنية والمعلمين بنشرها فى المدارس للطلاب ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعى للتوجيهات العامة وموجهين الإدارة والمدارس للمشاركة فى المسابقة الفنية.

- حيث يتم تسليم الأعمال أون لاين من خلال صفحات التواصل الاجتماعى لمادة التربية الفنية على المعلمين والتوجيهات بالإدارة التعليمية والمدارس ويتم التحكيم الأولى بالإدارات والمديريات على أن يتم إرسال الأعمال النهائية على قناة التربية الفنية الخاصة بالوزارة على منصة « TEAMS» للتحكيم النهائى لإعلان الفائزين من خلال مكتب مدير إدارة التربية والتعليم بديوان عام الوزارة.