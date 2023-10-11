أخبار × 24 ساعة.. التضامن: استخراج 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-
وزير الصحة يهنئ حنان بلخى لانتخابها مديرا لمكتب شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية
الرى: جارى صرف تعويضات نزع الملكية لمشروع مسار محطة الحمام بـ2 مليار جنيه
"الصحة" تعلن تقديم 299 ألفا و473 خدمة من خلال المبادرات الرئاسية
وزيرة التضامن: استخراج 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة
هيئة الطاقة المتجددة: 30 ألف كيلو متر مخصصة لإقامة مشروعات "الشمس و الرياح"
النقل: الأتوبيس الترددى يعمل منتصف العام المقبل فى 36 محطة
وزيرة التضامن: إنشاء لجان عليا بإشراف رئيس الوزراء لحماية وتعزيز حقوق الإنسان
«الصحة» تضىء 23 مستشفى ومركزا فى 15 محافظة احتفالا باليوم العالمى للصحة النفسية
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