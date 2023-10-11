اليوم السابع
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الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 01:08 ص
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أخبار × 24 ساعة.. التضامن: استخراج 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التضامن: استخراج 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة وزارة التضامن - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:- 

 

وزير الصحة يهنئ حنان بلخى لانتخابها مديرا لمكتب شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية

"الصحة" تعلن تقديم 299 ألفا و473 خدمة من خلال المبادرات الرئاسية

وزيرة التضامن: استخراج 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة

هيئة الطاقة المتجددة: 30 ألف كيلو متر مخصصة لإقامة مشروعات "الشمس و الرياح"

«الصحة» تضىء 23 مستشفى ومركزا فى 15 محافظة احتفالا باليوم العالمى للصحة النفسية

 

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