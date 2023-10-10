هيئة الطاقة المتجددة: 30 ألف كيلو متر مخصصة لإقامة مشروعات "الشمس و الرياح"

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن إجمالي المساحات التى تم تخصيصها حتى الآن لإقامة محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية و الرياح تبلغ حوالى 30 الف كيلو متر مربع، كاشفا أن الهيئة تسعى إلى ضم 10 آلاف كيلو متر مربع جديدة لإقامة محطات طاقة متجددة عليها.

وأضاف الخياط فى تصريحات صحفية، أن معظم الأراضي المخصصة لمحطات الطاقة المتجددة بمحافظات الصعيد، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة لتنمية محافظات الصعيد وجذب الاستثمارات لهذه المحافظات وتحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي بها.

وأوضح الخياط أن هناك 3500 ميجا وات قيد الإنشاء والتنفيذ لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح بمنطقة خليج السويس، موضحا أن مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر تحولت من كونها مجرد لإنتاج الطاقة الكهربائية إلى مصدر للاستثمارات الأخرى مثل الهيدروجين الأخضر و السيارات الكهربائية وتحلية المياه.

وتابع الخياط، أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية لما لها من العديد من المكاسب سواء الاقتصادية أو البيئية.