اليوم السابع
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النقل: الأتوبيس الترددى يعمل منتصف العام المقبل فى 36 محطة

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 12:29 م
النقل: الأتوبيس الترددى يعمل منتصف العام المقبل فى 36 محطة اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى، أن الأتوبيس الترددي على الطريق الدائرى سيدخل الخدمة فى النصف الثانى من العام المقبل 2024، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ فى المشروع بلغت 40% للمحطات، والمواقف يتم تنفيذها ملحقة بها أسفل الطريق الطريق  13%. 
 
وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى، خلال جولة له على الطريق الدائرى، أنه من المستهدف تشغيل 100 أتوبيس كهربائى، والمرحلة الأولى 36 محطة بطول الطريق، مشيرا إلى أن المشروع سيربط وسائل النقل ببعضها لأنه سيربط مع مواقف سيرفيس أسفل الطريق الدائرى، وكذلك وسائل النقل الأخرى مثل المترو والقطارات والسوبر جيت. 
 
وأشار رئيس الهيئة ، إلى أن مشروع الاتوبيس الترددى تكلفتة 9.5 مليار جنيه شامل جميع الأعمال للمرحلتين الأولى والثانية بجميع المواقف والمحطات وغيرها، لافتا إلى أن المشروع سيكون بديل للميكروباص.

الاتوبيس الترددي

تشغيل الاتوبيس الترددي

الاتوبيس الكهربائي

النقل



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