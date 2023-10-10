أسعار الأعلاف تواصل استقرارها اليوم فى الأسواق

كتبت أسماء نصار

تواصل أسعار الاعلاف استقرارها فى الأسواق، عقب حالة التراجع التى حدثت خلال الأسبوع الماضي بنحو 200 جنيها للطن لمختلف الأنواع بسبب انخفاض أسعار خامات العلف بالبورصة العالمية وافراجات وزارة الزراعة، وتراجع سعر الذرة الصفراء فى الأسواق.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فى وقت سابق أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى مشيرا إلى أنه خلال الفترة من 8/9/2023 حتى 21/9/2023 تم الإفراج عن 260 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 133 مليون دولار.

وأضاف وزير الزراعة، أن الإفراج شمل 175 ألف طن من الذرة بحوالي 63 مليون دولار وحوالي 85 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 64 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 6 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من " 16 أكتوبر 2022 حتى 21 سبتمبر 2023" 7.8 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.7 مليار دولار .

وأكد القصير، الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.