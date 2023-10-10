ما هى أهمية الأدوية المثيلة؟​ هيئة الدواء تجيب

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء عن أهمية الأدوية المثيلة مؤكدة أنها تساهم في توافر أكثر من مثيل بنفس الجودة والفاعلية والمأمونية.​

وأضافت هيئة الدواء أن أهمية الأدوية المثيلة تكمن فى توافر أكثر من مثيل للشركات المختلفة ما يضمن تلبية حاجات المريض.​

كانت هيئة الدواء المصرية كشفت الفرق بين الدواء المستورد والمحلى وقالت إن الدواء المستورد كل دواء قادم من الخارج ومسجل داخل هيئة الدواء المصرية ويخضع للرقابة منذ حصوله على الإفراج الجمركى، حتى وصوله ليد المواطن. ​

وتابعت هيئة الدواء إن القادم من الخارج بطرق غير شرعية يفتقد للأمان والجودة وشرعية التداول، يمثل استخدامه خطورة كبيرة على صحة المواطن ويعتبر دواء مغشوش ومهرب.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية إن الدواء المصنع محليا يوفرللمريض نفس الجودة والأمان والفاعلية للأدوية المستوردة، ​ونصحت هيئة الدواء المريض باستشارة الصيدلى أو الطبيب للتعرف على المثائل والبدائل المحلية المتاحة، التى تناسب الحالة الصحية للمريض.