اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 03:32 م
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النقل: إنشاء طريق خدمة بمحيط الدائرى لسيارات السيرفيس وربطه بالمواقف العامة

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 03:17 م
النقل: إنشاء طريق خدمة بمحيط الدائرى لسيارات السيرفيس وربطه بالمواقف العامة اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى
كتب سيد الخلفاوى

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قال اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى، التابعة لوزارة النقل، إنه كان لا بد من التدخل لمشكلة الطريق الدائرى، والأمر كان شديد الصعوبة في ظل استمرار العمل بالطريق وعدم تعطيل الحركة المرورية.
 
وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى، خلال جولة له على الطريق الدائري، أن تطوير الدائري كان تحديا كبيرا فى عدة صعوبات أولهم نزع الملكيات لزيادة عرض الطريق من 4 حارات إلى 7 و8 حارات، والتحدى الآخر حجم المرافق التي كانت موجودة في الدائري حجم مهول لا يمكن تخيله، مرافق كهرباء بجميع أنواعها والمياه وخطوط الغاز وخطوط الاتصالات، وكل ذلك تم تحويله ونقله. 
 
وأشار إلى أن أجهزة الدولة المختلفة ذات الصلة، بذلت جهدا كبيرا للمساعدة فى حل هذا التحدى حتى يمكن الوصول إلى الصورة الحالية الدائري في الجزء المنتهي تطويره. 
 
وأوضح أن مشروع الأتوبيس الترددى سيكون بديل للميكروباص أعلى الدائرى والميكروباص ويربط مع مواقف السيرفيس، وذلك من خلال انشاء طريق خدمة بمحيط الدائرى، يخدم سيارات السيرفيس ويربط الدائري بمواقف السيرفيس وجارى استكماله. 
 

الدائرى

الطريق الدائري

تعويضات الطريق الدائري

نزع الملكية



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