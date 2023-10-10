اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 05:04 م
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نقيب المعلمين: 70% من المقيدين بالنقابة من غير خريجى كليات التربية

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 04:14 م
نقيب المعلمين: 70% من المقيدين بالنقابة من غير خريجى كليات التربية خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

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قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، إن نحو 70% من الحاصلين على عضوية نقابة المهن التعليمية، غير حاصلين على ليسانس كليات التربية، بل تتنوع مؤهلاتهم بين بكالوريوس التجارة والعلوم واللغات وغيرها من الكليات، مشيرا إلى أن لائحة النقابة وقانونها رقم 79 لسنة 1969 لا يمنعوا قيد خريجي أي كلية أو أي تخصص، فقط شريطة أن يكون عاملا بالتدريس.
 
وأوضح الزناتى، في تصريحات لـ"اليوم السابع": "لائحة النقابة تشترط حصول أصحاب المؤهلات المتوسطة على "تأهيل تربوى" بعد عمله بالتدريس، لقبول قيده ضمن جداول نقابة المهن التعليمية"، لافتا إلى أن ذلك التنوع يثرى العملية التعليمية ولا عيب فيه طالما المعلم قادر على تبسيط المعلومات للطلاب في مختلف المراحل التعليمية، ولديه ملكة التدريس.
 
كان قد قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إن النقابة صرفت منذ تولى المجلس الحالى مسئولية النقابة فى منتصف عام 2014 وحتى الآن، أي خلال 10 سنوات معاشات بقيمة 4 مليارات و500 مليون جنيه، موضحا أن النقابة حريصة على الانتظام فى سداد المعاشات للأعضاء والأسر رغم محدودية الموارد واستمرار زيادة الأعداد المستحقة حتى بلغت إجمالي المعاشات المطلوب صرفها كل 3 أشهر 100 مليون جنيه.

نقابة المعلمين

نقيب المعلمين

القيد بنقابة المعلمين

عضوية نقابة المعلمين



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