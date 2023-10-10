‫الرى: جارى صرف تعويضات نزع الملكية لمشروع مسار محطة الحمام بـ2 مليار جنيه

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرًا من المهندس خالد أمين رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، يستعرض أهم الأعمال والأنشطة التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة.

قال سويلم أن هيئة المساحة تقوم بدور بارز فى مجال حصر وتحديد الأملاك للأفراد والجهات المختلفة، وأعمال الرفع المساحى للعديد من المشروعات، وتثمين الاراضى والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة، كما تعد الجهة الرسمية المنوط بها إنشاء شبكات الثوابت الأرضية الأساسية للدولة، وإنتاج الخرائط الاساسية للدولة.

وقد قامت هيئة المساحة بأعمال الرفع المساحى للعديد من المشروعات القومية الكبرى من مثل مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام والجارى صرف تعويضات نزع الملكية الخاصة به بقيمة 2 مليار جنيه، ومشروع قناة السويس الجديدة، ومشروعات المدن الجديدة، ومشروع محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، ومشروعات النقل المختلفة مثل الطرق والقطار الكهربائى السريع والمونوريل، وتنفيذ الأعمال المساحية لمواقع مبادرة "حياة كريمة" بعدد 3224 موقع بمختلف محافظات الجمهورية، وأعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية ل (223) مدينة و(4200) قرية و(25083) من الكفور والعزب والنجوع.

كما تقوم الهيئة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمرانى والتعداد السكانى وتوصيل المرافق وتلبية إحتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط والتى يتم إتاحتها فى صورة رقمية وورقية.

كما تقوم هيئة المساحة بإتخاذ إجراءات تثمين الأراضى والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة، حيث يتم بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة ومراجعتها القيام بأعمال المعاينة على الطبيعة والتثمين بمعرفة مديرية المساحة المختصة والعرض على اللجنة العليا لتعويضات نزع الملكية لمراجعتها والمعاينة على الطبيعة وإعداد التقديرات النهائية للتعويضات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير فى إجراءات صرف التعويضات.