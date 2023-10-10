اليوم السابع
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المديريات التعليمية تراجع أسماء المعلمين الجدد قبل تسليمهم العمل بالمدارس

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 11:41 ص
المديريات التعليمية تراجع أسماء المعلمين الجدد قبل تسليمهم العمل بالمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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بدأت المديريات التعليمية فحص ومراجعة أسماء المعلمين الجدد قبل تسليمهم العمل فى المدارس، فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم الانتهاء من تسليم المديريات التعليمية أسماء المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم للسنة الأولى مع بدء المديريات إجراءات التعاقد معهم.
 
وأضافت، أن مراجعة الأسماء يأتى فى إطار تدقيق البيانات والتأكد من كشوف الناجحين والذين لم يحالفهم الحفظ وذلك قبل تحرير عقود العمل للمعلمين الجدد وتسليمهم العمل، مشددة على أن العمل فى المدارس للمعلمين الجدد سيكون فى الصفوف الأولى بنظام التعليم الجديد.
 
ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.
 
وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الدكتور رضا حجازي أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.
 

التربية والتعليم

قرارات المعلمين الجدد

قرارات تعيين المعلمين الجدد

مسابقة تعيين 30 ألف معلم

تسكين المعلمين الجدد

أوراق التعاقد مع المعلمين الجدد

مسوغات التعيين للمعلمين الجدد



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