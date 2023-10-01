الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. الرئيس السيسي: هنفضل نشتغل ونعمل لتنمية بلدنا الأحد، 01 أكتوبر 2023 12:00 ص الرئيس السيسى إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: الرئيس السيسي: هنفضل نشتغل ونعمل لتنمية بلدنا الصحة تكشف أهمية الحصول على لقاح الأنفلونزا .. تفاصيل وزارة الأوقاف تعلن أسماء من لهم حق الدخول للمسابقة القراءات القرآنية 11 معلومة عن التحسن بقطاع التموين والتجارة الداخلية فى مصر وزير الكهرباء: إجمالى قدرات مشروعات الطاقة الشمسية والرياح تحت الإنشاء 3500 ميجاوات وزير البترول: 49 مشروعا كبيرا للإنتاج بتكلفة 34 مليار دولار وزير الكهرباء: نوفر الطاقة لمشروعات حياة كريمة والقطار السريع والمونوريل بتكلفة 92 مليار جنيه "التضامن" تبدأ صرف معاشات أكتوبر غدا 139.9 مليون جنيه حجم الإنفاق على تطوير خدمات الصحة النفسية أجواء خريفية بامتياز.. انخفاض الحرارة 4 درجات وأمطار متفاوتة اعتبارا من غد زيادة قيمة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية لـ363.4 مليار جنيه تكلفة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية بلغت 8.3 مليار جنيه حتى الآن حكاية وطن.. زيادة دعم الخبز والسلع التموينية من 31.9 مليار إلى 127.7 مليار جنيه حكاية وطن.. زيادة السعة التخزينية للقمح فى الصوامع إلى 3.5 مليون طن الصحة: تقديم 133 ألفا و594 خدمة في المبادرات الرئاسية هيئة الدواء تكشف حقيقة مهمة عن المضادات الحيوية.. تفاصيل انخفاض الحرارة غدا بكل الأنحاء وفرص سقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة الأرصاد: تأثر البلاد بغطاء سحابى وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الزراعة تستعد لمكافحة العفن الهبابي وسوسة النخيل والقوارض ودعم صغار المزارعين الصحة: تكرار الحمل يسبب الأنيميا والسيدات فريسة سهلة للميكروبات إنجازات التعليم العالى.. زيادة عدد الجامعات لـ96 جامعة × 2023 و1028 كلية ومعهدا اهم الاخبار اخبار مصر اخبار مصرية اخبار مصر اليوم حكاية_وطن الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. استثناء محال البقالة والمخابز والصيدليات من مواعيد الغلق السبت، 30 سبتمبر 2023 12:06 ص أخبار × 24 ساعة.. التعليم: حوار مجتمعى لبحث آليات تطوير نظام المرحلة الثانوية الجمعة، 29 سبتمبر 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" تصدر تحذيرا مهما حول عدوى الحصبة لطلاب المدارس الخميس، 28 سبتمبر 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. عودة المواعيد الشتوية لغلق المحلات الجمعة المقبل الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 12:05 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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