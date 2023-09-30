زيادة قيمة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية لـ363.4 مليار جنيه

كتب مدحت وهبة

نجحت الدولة على مدار الـ 9 سنوات الماضية في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية للارتقاء بتحسين معيشة الفئات الأكثر احتياجا ووصل إجمالي المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/ 2023 نحو 363.4 مليار جنيه واستفادة 393.2 ألف أسرة من معاشات الطفل والمساعدات الضمانية بتكلفة تقدر بنحو أكثر من 2 مليار جنيه عام 2012/ 2022 ، كما بلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي خلال عام 2022 نحو 5.2 ملايين أسرة