اليوم السابع
Ads
السبت، 30 سبتمبر 2023 08:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة تكشف أهمية الحصول على لقاح الأنفلونزا .. تفاصيل

السبت، 30 سبتمبر 2023 07:36 م
الصحة تكشف أهمية الحصول على لقاح الأنفلونزا .. تفاصيل وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الصحة والسكان، إن التطعيمات مهمة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، كما أنها واحدة من أهم وسائل الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي لقاح الأنفلونزا الموسمية.
 
وتابعت : "تطعيم الأنفلونزا غير مرتبط بوقت محدد ويمكن أخذ اللقاحات في أي وقت من العام الاستفادة القصوى من اللقاحات ويفضل أن تكون في بدايات فصلي الخريف والشتاء لزيادة عوامل انتشار الأمراض التنفسية في هذا الوقت مثل الإنفلونزا ونزلات البرد، والفيروس التنفسي المخلوي.
 
وأضاف أن  الإنفلونزا هي عدوى فيروسية تصيب الممرات الهوائية في الرئتين، وتسبب الحمى وآلام في الجسم، وسعال، وأعراض أخرى وهناك بعض الأطفال قد يحتاجون إلى دخول المستشفى للعلاج، لما تسببه الإنفلونزا في بعض الأحيان من مضاعفات.
 
وأشارت وزارة الصحة الي حرصها على تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالأمراض التنفسية، والتوعية بأهمية التطعيمات لرفع المناعة المجتمعية ضد الأمراض المعدية.
 
ونوهت إلي أنه يجب أخذ المعلومات من المصادر الصحيحة وعدم الانسياق وراء الشائعات فيما يخص الأمراض التنفسية التي تزداد في فصل الشتاء.

الصحة

الانفلونزا

الفيروس المخلوى



الموضوعات المتعلقة

استشارى أطفال: العلاج الوقائى للفيروس المخلوى ضرورة لحديثى الولادة

الخميس، 28 سبتمبر 2023 05:00 م

"الصحة" تحذر من إصابات الفيروس المخلوى بين طلاب المدارس.. وتؤكد: اتباع تعليمات مكافحة العدوى والحصول على لقاح الأنفلونزا أبرز طرق الوقاية.. و"المصل واللقاح" توضح الأعراض وطرق العلاج

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 08:00 ص

"كورونا والمخلوى والأنفلونزا" ثلاثية فيروسات الشتاء.. حسام حسنى: الأنفلونزا الأخطر فى مضاعفاتها ونسب حدوث الوفيات.. و"المصل واللقاح": توفير أجسام مضادة قريبا لمواجهة الفيروس المخلوى

السبت، 23 سبتمبر 2023 08:26 م

"FDA" توافق على أول لقاح يحمى من الفيروس المخلوى التنفسي لحديثي الولادة

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 05:11 م

تعرف على أعراض الفيروس المخلوى التنفسى

الأحد، 02 يوليو 2023 09:59 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة