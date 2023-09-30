تكلفة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية بلغت 8.3 مليار جنيه حتى الآن

تعمل الحكومة جاهدة على توفير حياة كريمة لكل المصريين؛ حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات الرئاسية الصحية التي نجحت في تغيير شكل ومضمون المنظومة الصحية في مصر.

وتمثل مبادرة 100 مليون صحة أحد أهم الإنجازات الرائدة في منظومة الرعاية الصحية والتي تنفرد بها مصر للرصد المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والوراثية.

كما تضمنت جهود 100 مليون صحة، إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات والتدخلات الحرجة بهدف تقليل مدة الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية وتخفيف العبء المادي عن كاهل المرضى.

وفي إطار اهتمام الدولة بصحة المرأة والطفل، فقد تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية لرعاية المرأة وحديثي الولادة، والتي يأتي على رأسها المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، والمبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين.

وفى السياق نفسه، فقد تم إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة بهدف الوصول إلى جيل صحي وخالٍ من مسببات الإعاقة.

وتم إطلاق المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة.

وبلغت تكلفة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية حتى يونيو 2023 ما يقرب من 8.3 مليار جنيه، كما تم فحص 35.6 مليون سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة، كما نجحت المبادرة فى دعم صحة المرأة فى فحصهن وتقديم خدمات المتابعة الدورية السنوية لهن.