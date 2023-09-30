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إنجازات التعليم العالى.. زيادة عدد الجامعات لـ96 جامعة × 2023 و1028 كلية ومعهدا

السبت، 30 سبتمبر 2023 01:25 م
إنجازات التعليم العالى.. زيادة عدد الجامعات لـ96 جامعة × 2023 و1028 كلية ومعهدا وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمد صبحى

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أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرا بقطاع التعليم العالى والبحث العلمى على مدار التسع سنوات الماضية، نظرًا لاعتبار التعليم أحد أبرز محاور بناء الإنسان المصرى وهو ما انعكس على تحقيق العديد من الإنجازات.
 
ووضعت الدولة الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي 2030 والتي ترتكز على تحول الجامعات من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها، وتحقيق الملاءمة بين التخصصات ومخرجات التعليم العالي وبين متطلبات سوق العمل على المستوى القومي.
 
وبلغ إجمالى الإنفاق على التعليم العالى 43.4  مليار جنيه بدون جامعة الأزهر. 
 
وبلغ إجمالي عدد الجامعات 96 جامعة فى عام 2023 مقابل 50  جامعة عام 2014.
 
وبلغ إجمالي عدد الكليات والمعاهد بالتعليم العالي 1028 كلية ومعهدا عام 2023 (غير شامل جامعة الأزهر).

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