حكاية وطن.. زيادة دعم الخبز والسلع التموينية من 31.9 مليار إلى 127.7 مليار جنيه

كتب ـ مدحت وهبة

حرصت الدولة المصرية على مدار الـ 9 سنوات الماضية على توفير كل السلع الغذائية للمواطنين وصرف الخبز المدعم ومقررات التموين لأصحاب البطاقات التموينية حيث يستفيد من الخبز نحو 72 مليون مواطن ومن السلع التموينية 64 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات ووصل الدعم المخصص للخبز والسلع الى 127.7 مليار جنيه بعدما كان لا يتعدى 31.9 مليار جنيه قبل عام 2014.

ووفقا لتقرير الرؤية والإنجاز "حكاية وطن" جاءت موافقة مجلس النواب في يناير 2017 على قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وفى عام 2018 أقر مجلس النواب قانون حماية المستهلك رقم 181 لتوفير الحماية للمواطنين والانضباط للأسواق المحلية، كما تم إنشاء فروع لجهاز حماية المستهلك في المحافظات.