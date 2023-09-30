139.9 مليون جنيه حجم الإنفاق على تطوير خدمات الصحة النفسية

واستمرت الدولة في جهودها، فافتتحت خلال عام 2021 المجمع القومي للأمصال واللقاحات بمحافظة القاهرة بتكلفة بلغت 142 مليون جنيه، لتمكين العلماء من البحث والحد من الأمراض المعدية وغير المُعدية وتمت ميكنته بالكامل بالإضافة إلى إنشاء مصنع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات بمحافظة الجيزة والذي تم الانتهاء منه في يونيو 2021 بتكلفة بلغت 347,8 مليون جنيه.

وفيما يخص مسار المستشفيات الجامعية، فقد تنوعت جهود الدولة بين إنشاء وافتتاح مستشفيات جديدة، بالإضافة لتطوير مستشفيات جامعية قائمة في الفترة 2014 - 2023)، حيث ارتفع عدد المستشفيات الجامعية إلى 125 مستشفى جامعي في عام 2023 مقابل 88 مستشفى عام 2014 ووصل عدد الأسرة إلى 36.9 ألف سرير عام 2023 بتكلفة 27,5 مليار جنيه مصري مقابل 29.8 ألف سرير في عام 2014.

ووصل عدد الأسرة بالعناية المركزة إلى 5030 سريرا بتكلفة 2 مليار جنيه مصري مقابل 3000 سرير في عام 2014 وبلغت عدد القوافل الطبية 535 قافلة بإجمالي حالات مستفيدة تبلغ 303,5 ألف حالة.