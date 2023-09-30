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حكاية وطن.. زيادة السعة التخزينية للقمح فى الصوامع إلى 3.5 ملايين طن

السبت، 30 سبتمبر 2023 01:30 م
حكاية وطن.. زيادة السعة التخزينية للقمح فى الصوامع إلى 3.5 ملايين طن صوامع القمح
كتب مدحت وهبة

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على مدار السنوات الماضية وبالتحديد قبل عام 2014 كانت الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم تتعرض للهدر فى كميات كبيرة تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين فى شون ترابية وأماكن مكشوفة معرضة للأمطار والقوارض، حتى قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية  تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروع قومي، بالتوسع فى إنشاء صوامع حديثة تعمل وفقا لأحدث التكنولوجيا لتخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم، بجانب تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة، ما ساهم أيضا فى الحفاظ على كميات كبيرة من الأقماح التي كانت مهدرة  .
 
ووفقا  لتقرير الرؤية والإنجاز "حكاية وطن" وصل إجمالي عدد الصوامع في مصر حتى 2023 إلى 83 صومعة  حيث قامت الدولة بتطوير وإنشاء الصوامع مما ساهم في زيادة السعة التخزينية للقمح كذلك رفع كفاءة وتأهيل شركات المطاحن، كما تم التوسع في زراعة القمح وبلغت المساحات المنزرعة قمح عام 2022 نحو 3.65 ملايين فدان بزيادة 250 ألف فدان عن عام 2021، كما زادت حجم السعة التخزينية للقمح في الصوامع إلى 3.5  ملايين طن مقابل 1.2 مليون طن عام 2014 بزيادة تصل إلى 191.7 %  .
 
 
 

حكاية وطن

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