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هيئة الدواء تكشف حقيقة مهمة عن المضادات الحيوية.. تفاصيل

السبت، 30 سبتمبر 2023 02:12 م
هيئة الدواء تكشف حقيقة مهمة عن المضادات الحيوية.. تفاصيل هيئة الدواء المصرية
كتب ـ وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء، إن المضاد الحيوي ليس علاجا سريعا وفعالا لنزلات البرد،​ وتابعت: المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد؛ إلا إذا صاحبها عدوى بكتيرية بناءً على تشخيص الطبيب. ​

وأضافت هيئة الدواء المصرية: يزداد ظهور مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها في الحالات التي تستخدمها دون وصفة طبية للاستعمال البشري أو الحيواني.​​

وتابعت: انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في مرافق الرعاية الصحية والمجتمعات وحول العالم يحدث بسرعة وبيمثل خطر على الصحة العامة.​

وتؤكد هيئة الدواء المصرية على أهمية ترشيد استخدام المضادات الحيوية، واتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث إن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء. ​​

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هيئة الدواء

الدواء

المضادات الحيوية



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