الرئيسية تقارير مصرية حصاد الوزارات.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل بالوادى الجديد برواتب 5000 جنيه السبت، 28 يناير 2023 05:01 م وزارة القوى العاملة إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: الزراعة تشارك الفاو فى تقديم الدعم الفنى والخبراء لنشر الوعى الزراعى الصحيح القوى العاملة تنفى شائعة صرف 1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة يهم طلاب الشهادة الإعدادية.. اعرف مجموع درجات التيرم الأول قبل ظهور النتيجة غدا ارتفاع بالحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 23 درجة وأسوان 30 التنمية المحلية: تنفيذ 103 مشروعات ضمن حياة كريمة فى مطروح بـ218 مليون جنيه مرصد الأزهر: تكرار حرق المصحف الشريف إثارة متعمدة لمشاعر المسلمين القوى العاملة تعلن عن فرص عمل بالوادى الجديد برواتب تصل لـ5000 جنيه وزير الأوقاف: رعاية الرئيس السيسى للمسابقة العالمية للقرآن تؤكد اهتمام الدولة بحفظة كتاب الله وزير الأوقاف: لن نحدد وقتا معينا لصلاة التراويح والأمر متروك للإمام والمصلين وزير التعليم العالي يفتتح أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية عودة 239 ألف جنيه مستحقات عامل مصرى من إحدى الشركات بالسعودية التموين تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح يتفقدان معرض أهلا رمضان لتوفير السلع للمواطنين القوى العاملة فرص عمل وظائف اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار الموضوعات المتعلقة حصاد الوزرات.. مصر الـ35 عالميا والأولى أفريقيا فى الإنفاق على البحث العلمى الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 04:58 م حصاد الوزرات.. "التعليم" تخصص بطاقة لكل معلم لشراء مستلزماته بتخفيضات كبيرة الخميس، 29 سبتمبر 2022 05:00 م حصاد الوزرات.. التموين: مخزون السلع الغذائية يتجاوز الـ6 أشهر الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 05:00 م حصاد الوزرات.. "التعليم" تعلن بدء توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى السبت، 30 أكتوبر 2021 05:00 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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