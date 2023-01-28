اليوم السابع
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السبت، 28 يناير 2023 06:14 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل بالوادى الجديد برواتب 5000 جنيه

السبت، 28 يناير 2023 05:01 م
حصاد الوزارات.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل بالوادى الجديد برواتب 5000 جنيه وزارة القوى العاملة
إعداد سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
الزراعة تشارك الفاو فى تقديم الدعم الفنى والخبراء لنشر الوعى الزراعى الصحيح
 
القوى العاملة تنفى شائعة صرف 1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة
 
يهم طلاب الشهادة الإعدادية.. اعرف مجموع درجات التيرم الأول قبل ظهور النتيجة
 
غدا ارتفاع بالحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 23 درجة وأسوان 30
 
 التنمية المحلية: تنفيذ 103 مشروعات ضمن حياة كريمة فى مطروح بـ218 مليون جنيه
 
مرصد الأزهر: تكرار حرق المصحف الشريف إثارة متعمدة لمشاعر المسلمين
 
القوى العاملة تعلن عن فرص عمل بالوادى الجديد برواتب تصل لـ5000 جنيه
 
وزير الأوقاف: رعاية الرئيس السيسى للمسابقة العالمية للقرآن تؤكد اهتمام الدولة بحفظة كتاب الله
 
وزير الأوقاف: لن نحدد وقتا معينا لصلاة التراويح والأمر متروك للإمام والمصلين
 
وزير التعليم العالي يفتتح أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية
 
عودة 239 ألف جنيه مستحقات عامل مصرى من إحدى الشركات بالسعودية
 
التموين تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح يتفقدان معرض أهلا رمضان لتوفير السلع للمواطنين
 

 


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