التموين تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام

كتب ـ مدحت وهبة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة محدودة رقم 9 لسنة 2023/2022 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية "3000 طن زيت صويا، 1000 طن زيت عباد والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 30 مارس 2023 وجلسة فض المظاريف والبت يوم الثلاثاء المقبل.

على جانب آخر، تستمر معارض " أهلا رمضان "فى العديد من المحافظات فى طرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتوفير كافة المنتجات الغذائية طوال الوقت وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية.

وتمد وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع أهلا رمضان بكافة السلع الغذائية أولا بأول، كما تنسق مديريات التموين مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، على ألا يقل عدد المعارض فى كل محافظة عن 5 معارض، كما تشارك كبرى السلاسل التجارية فى التخفيضات من خلال تخصيص ركن خاص بها لطرح السلع بنفس تخفيضات معارض أهلا رمضان، إضافة إلى طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين كميات كبيرة من السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة أيضا، مع توفير منتجات الخضراوات والفاكهة وأيضا منتجات اللحوم والدواجن والأسماك.