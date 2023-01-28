عودة 239 ألف جنيه مستحقات عامل مصرى من إحدى الشركات بالسعودية

كتبت - مرام محمد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع لها بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بشأن بحث شكوى عمالية مقدمة من المواطن "أ. ج" والتى يتضرر فيها من عدم الحصول على مستحقاته النظامية لدى إحدى الشركات بمدينة جدة، وتم التفاوض مع الشركة وديا والحصول على مستحقات العامل المالية واستخراج تأشيرة خروج للعامل، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة المصرية حسن شحاتة بمتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج وتقديم أوجة الرعاية والحماية والمساعدة للعمالة المصرية الموجودة فى الخارج.

جاء فى التقرير الذى تلقته الوزارة من الملحق العمالى وليد عبدالرزاق، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أن المكتب نجح فى الحصول على مستحقات العامل وديا بالتفاوض مع الشركة التى يعمل بها والتى بلغت 38 الف ريال سعودى أى ما يعادل 239 الف جنيه تقريبا، تم سدادهم نقدا من الشركة بمقر المكتب العمالى مع إصدار تأشيرة خروج نهائى للعودة وتذكرة طيران، وقدم المواطن تنازل عن شكواه بالمكتب وإقرار بالتنازل والمصالحة للشركة وتم حفظ الشكوى بالمكتب للتسوية الودية.

وأضاف الملحق العمالى فى التقرير، أن المواطن قدم الشكر للمكتب العمالى بجدة على مجهوداته التى قام بها لحل مشكلته، وأكد أن المكتب حريص كل الحرص على مصالح المصريين العاملين ويسعى لتحقيقها وتوفير مناخ عمل امن وحل مشكلات العاملين مع أصحاب الأعمال والشركات داخل المملكة.