وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح يتفقدان معرض أهلا رمضان لتوفير السلع للمواطنين

كتب ـ على عبد الرحمن

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، خلال جولته الميدانية بمحافظة مطروح يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم معرض " أهلا رمضان " لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية والخضراوات بتخفيضات تصل لـ20% وذلك بمقر المعرض اللوجيستي أول طريق السلوم بمدينة مرسى مطروح، وسط تواجد كبير من المواطنين بالمعرض الذين أقبلوا على شراء السلع .

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

شارك في الجولة التفقدية الدكتورة دينا الدسوقى نائب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وهند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والعمد والمشايخ والقيادات التنفيذية، حيث تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح أقسام المعرض من السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة المعروضة والمعلن أسعارها والتخفيضات عليها مع التأكد من جودتها .

وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوي المنتجات المعروضة والتخفيضات الموجودة في المعرض لكافة السلع الأساسية والخضراوات والفاكهة، وأكد اللواء هشام آمنة، أن جميع المحافظات تقوم خلال الفترة المقبلة بالتوسع في عدد المنافذ والشوادر وخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً والقرى للتخفيف عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة مناسبة بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنها التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية .

ووجه اللواء هشام آمنة، بحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع والالتزام بالأسعار المعلنة طول مدة المعرض، كما وجه بقيام الجهات التنفيذية بالمحافظة بحملات مكثفة يومياً على كافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

ومن جانبه، أكد محافظ مطروح على استمرارية المعرض، وأنه جارٍ فتح عدد من المعارض الأخرى بمدن المحافظة مع التزام التجار بالأسعار المخفضة للسلع عن مثيلاتها في الأسواق بما يواكب جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتواجد الإشراف والمتابعة على المعرض من خلال مديرية التموين ومندوب من المحافظة ،والتأكد من توافر السلع الأساسية باستمرار مع تعويض المباع منها، والالتزام بنسبة التخفيض طيلة فترة عمل المعرض التى تستمر حتى آخر شهر رمضان تيسيرا على المواطنين.

وأشار محافظ مطروح إلى أنه بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية سيتم دفع سيارات متنقلة بالسلع الغذائية المخفضة للقرى ومراكز ونجوع المحافظة، لضمان وصول معارض أهلا رمضان لكافة المواطنين في كافة المراكز والقرى.وكذلك التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى لوصول السلع المخفضة و الدعم للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية.