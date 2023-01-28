التنمية المحلية: تنفيذ 103 مشروعات ضمن حياة كريمة فى مطروح بـ218 مليون جنيه

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية زاوية العوامة بمدينة الضبعة ضمن قرى المرحلة التمهيدية فى 11 قرية تم الانتهاء من تنفيذ 103 مشروعات بإجمالى بتكلفة 218 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100% .

شارك فى الجولة التفقدية عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة وشيوخ وعمد مطروح والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وتفقد اللواء هشام آمنة واللواء خالد شعيب مشروعات المبادرة بقرية زاوية العوامة بمركز الضبعة أعمال تطوير ورفع كفاءة 29 منزلا، ورصف طرق بطول 1600 متر، منها 300 متر تبدأ من تجمع أولاد سبيحة وحتى منطقة معهد السلف الصالح، بالإضافة إلى أعمال الكهرباء، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، ومراكز الشباب.

كما تضمنت المشروعات إنشاء أول مركز تكنولوجى داخل قرية على مستوى المحافظة فى الوحدة المحلية لقرية زاوية العوامة وإنشاء مدرسة أولاد هيوب الابتدائية، وإنشاء مركز للشباب مجهز بأرضية من النجيل الصناعي، وخمسة خزانات من مياه الشرب، وتطوير مبنى ديوان الوحدة المحلية ودعم القرية بمحولين للكهرباء فى منطقة تجمع السلف الصالح، مع توفير أعمدة إنارة جديدة، وتطوير ورفع كفاءة مدخل القرية، ومدخل التجمعات.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تستهدف إدراج 36 قرية تضم نحو 400 تجمع بمختلف مراكز محافظة مطروح وتم الانتهاء من وضع خطة التنمية المتكاملة لهذه القرى بشكل تشاركى حيث تم عقد جلسات تشاور مع الاهالى ولقاءات مجتمعية لرصد كافة الاحتياجات المطلوبة من المشروعات التى تلبى الاحتياجات المجتمعية والتنموية والخدمية للمواطنين وتوصيف الوضع الراهن والخروج بقائمة المقترحات الأولية للمشروعات سواء من المواطنين أو مسئولى جهات التنفيذ.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه من المتوقع بدء الاعمال مع بدء انطلاق مشروعات المرحلة الثنائية لمبادرة حياة كريمة فى مختلف محافظات الجمهورية .

ومن جانبه قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن المرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة مطروح شهدت تنفيذ عدد من المشروعات التنموية خلال مبادرة حياة كريمة 11 قرية وهى مركز مطروح "حلازين وكشوك عميرة"، مركز الضبعة "فوكة - سيدى شبيب - زاوية العوامة"، مركز الحمام "السلام - سيدنا هود" مركز سيوة "المراقى - بهى الدين ومركز برانى "أبو مزهود – شماس" .

وأشار المحافظ إلى أن تلك المشروعات تضمنت مجال السكن الكريم سواء رفع كفاءة منازل أو بناء منازل جديدة حيث تم الإنتهاء من رفع كفاءة وإنشاء جديد لـ 138 منزل بالقرى الخمس المدرجة وفى قطاع الصحة تم إنشاء وحدة صحية بسيدنا هود ورفع كفاءة وحدتين بزاوية العوامة وسيدى شبيب و إنشاء وحده صحيه جديده بقريه فوكه( بدعم من محافظة مطروح ) وفى قطاع الطرق تم رصف عدد من الطرق الداخلية بالقرى باجمالى طول 18.5 كم بعدد 16 مشروع بتكلفة 21 مليون جنيه وقطاع الشباب والرياضة تنفيذ 7 مشروعات بإجمالى 6 مليون جنيه منها تطوير 5 مراكز شباب (زاوية العوامة، سيدى شبيب ،حسنبك، بهى الدين ،سيدنا هود ) وإنشاء ملعب خماسى جديد منجل بزاوية العوامة ورفع كفاءة ملعب سيدى شبيب وإنشاء ملعب خماسى منجل بقرية سيدنا هود من التمويل الذاتى للمحافظة

وأضاف اللواء خالد شعيب أنه فى البنية الأساسية تتضمن المشروعات رفع كفاءه 6 وحدات محلية بعدد 6 مشروعات بتكلفة 6.5 مليون جنيه منها إنشاء دور ثانى للوحدة المحلية بزاوية العوامة وتجهيز أول مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين، لافتا الى ان قطاع التعليم يتضمن إنشاء 4 مدارس جديده ورفع كفاءه 5 مدارس تعليم أساسى بعدد 9 مشروعات بتكلفة 49.2 مليون جنيه ( مدرسة أولاد هيوب للتعليم الأساسى بقرية زاوية العوامة، و عدد3فصول إعدادى بمدرسة زاوية العوامة، الموافقة على إنشاء مدرسة ثانوى لخدمة طلاب منطقة المراقى التى تبعد أكثر من 15 كم عن سيوة ،ورفع كفاءة وتجديد 9 مداس أخرى.

واوضح محافظ مطروح أن قطاع مياه الشرب يتضمن إنشاء 48 خزان لجمع مياه الأمطار منها (24 خزان )سعة 100م3 و 24 خزان سعة 150م3، وإنشاء 4 محطات تحليه جديدة قدره 100 م 3 يوم ب4قرى ومد شبكه مياه بطول 4 كيلو بقريه السلام وتطوير شبكه الرى بقريه المراقى مع تركيب محطه لإزاله الحديد والمنجنيز سعة 5 آلاف م3 وعمل 4 محولات كهرباء جديد لمحطات التحلية، وإنشاء 93 بير لجمع مياه الأمطار بسعة تخزينيه 9596 م3 وتطهير 34 بئر رومانى بسعه تخزينية 17829م‎3، وورفع كفاءه 21 بئر نشو بسعه تخزينيه 4269م3، وفى قطاع الصرف الصحى تتضمن المشروعات إنشاء 12 موقع صرف صحى لاهوائى بقرى (زاوية العوامة – سيدى شبيب – سيدنا هود-أبو مزهود) والإنتهاء من المرحلة الأولى لشبكة الصرف الصحى بعدد 4 قرى مع تركيب الوصلات المنزلية وفى قطاع الكهرباء تركيب 8 محولات كهرباء ورفع قدرة بعض المحولات بقرى فوكه وحلازين وكشوك عميره وتدعيم أعمدة إنارة بنحو 400 عمود كهرباء.. وجارى إنشاء مدرسة تعليم اساسى بقرية حلازين وايضا ٣فصول ثانوى بقريه المراقى بسيوة.

وفى ختام جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح لقرية زاوية العوامة تقدم الاهالى بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على تطوير قرى ومراكز المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة التى ساهمت فى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الخدمات الاساسية والمعيشية .

جدير بالذكر أن خطة المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تتضمن فى مركز مطروح 5 قرى (أبو لهو الجنوبى – النصر – الزيات – القصر – أولاد مرعى ) ومركز الضبعة 4 قرى (الحرابى – جلالة – الجفيرة – زاوية سمالوس ) ومركز الحمام 8 قرى (الرويسات – قرية 23 – قرية 25 – الشمامة – ساحل العميد – أولاد مسعود – العميد – قرية 28 ) ـ،وفى مركز سيوة 2 قرية (أغورمى – الجارة "أم الصغير") وفى مركز برانى 2 قرية (أبو مرزوق – أبو سطيل) السلوم 1 قرية ( أبوزريبة ) وفى مركز النجيلة قرية ( المثانى ) .