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وزير الأوقاف: رعاية الرئيس السيسى للمسابقة العالمية للقرآن تؤكد اهتمام الدولة بحفظة كتاب الله

السبت، 28 يناير 2023 01:36 م
وزير الأوقاف: رعاية الرئيس السيسى للمسابقة العالمية للقرآن تؤكد اهتمام الدولة بحفظة كتاب الله وزير الأوقاف خلال الاجتماع بلجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
كتب على عبد الرحمن

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وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على رعاية المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها التاسعة والعشرين والتي تعقد في الفترة من 4 - 8 فبرايرالمقبل بالقاهرة تحت اسم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، مؤكدًا أن رعاية الرئيس للمسابقة العالمية للقرآن الكريم تأكيد على اهتمام الدولة المصرية بالقرآن الكريم وحفظته.
 
تصريحات الوزير جاءت على هامش عقده بلجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم السبت، ضمن الاستعدادات لعقد المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها التاسعة والعشرين.
 
وأشار وزير الأوقاف إلى أن وزارة الأوقاف كثفت واستحدثت عددًا من الأنشطة القرآنية والدعوية ومن أهمها: المقارئ القرآنية بأنواعها ومجالس الحديث والفقه والأسابيع الدعوية والبرنامج التثقيفي للأطفال لنجعل من بيوت الله (عز وجل) بابًا واسعًا لاستعادة قيمنا الإيمانية والروحية والأخلاقية والإنسانية.
 
وتابع وزير الأوقاف:"كما أطلقنا مبادرة "اكتشاف" لتبني المواهب والنوابغ في مجال الدعوة والقرآن الكريم، ورصدنا لها مليون جنيه كمرحلة أولى، وخدمة لكتاب الله (عز وجل) أصدرت وزارة الأوقاف ثلاث ترجمات لمعاني القرآن الكريم في عام واحد، حيث تم ترجمة معاني القرآن الكريم إلى كل من اللغة اليونانية والهوسا والعبرية".
 
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في وقت سابق أن الوزارة لا تدخر وسعًا فى العناية بالقرآن الكريم وأهله، وأنه تم التشاور والاتفاق على إطلاق اسم الشيخ مصطفى إسماعيل، على المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، مؤكدًا أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعظيم جوائز حفظة القرآن الكريم وإكرامهم، قررت الوزارة فى وقت سابق أن تكون الجائزة الأولى للمسابقة ربع مليون جنيه وأن يكون الحد الأدنى لجوائز جميع فروع المسابقة 100 ألف جنيه، مع رفع إجمالى جوائز المسابقة من مليون إلى مليون ونصف المليون جنيه.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

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