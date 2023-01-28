القوى العاملة تعلن عن فرص عمل بالوادى الجديد برواتب تصل لـ5000 جنيه

كتبت - مرام محمد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، بشأن توفير 29 فرصة عمل في 4 شركات القطاع الخاص العاملة في المحافظة على تخصصات مختلفة للشباب من سن 20 إلى 35 سنة من الذكور من حملة المؤهلات المتوسطة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه حتى 5000 جنيه.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد في تقريره، أن تلك الفرص تم توفيرها للشباب الذكور في عدد من شركات القطاع الخاص للعمل في تخصصات: عامل زراعي، ميكانيكي وكهربائي بيوفيت، و ميكانيكي مولدات، ومشغل أجهزة، وسائق لودر، وفني مولدات، وأفراد أمن، وسائقين، وعمال نخيل.

وأضاف مدير المديرية أنه يتم توفير وجبات وسكن للعاملين، ويتم التقديم من خلال ديوان المديرية أو التواصل على أرقام الهاتف الموضحة في المرفقات مع مسئولي الشركات، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب تراعي الحد الأدنى للأجور الذي تم اعتماده وتحسن من مستويات معيشة المواطنين.

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة، طرحت منذ بداية العام الجديد، الآلاف من فرص العمل في مختلف التخصصات بمنشآت القطاع الخاص أمام الشباب من الجنسين، وبالضمانات التي نصت عليها مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وكشفت نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن وزارة القوى العاملة، عن توافر 3149 وظيفة خالية في 15 محافظة، تشمل تخصصات مهندسين ميكانيكا وإنتاج وبرمجة وتحسين منتجات، ومحاسبين، ومدرسين حاسب آلي وموسيقى، وعمال إنتاج، وأفراد أمن، وخلافه، وذلك لشغلها خلال شهري يناير وفبراير 2023 الجاري، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن مزايا تأمين صحي واجتماعى.

وأوضحت "القوى العاملة" أن على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة، عليه بالتوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة http://www.manpower.gov.eg.