الزراعة تشارك الفاو فى تقديم الدعم الفنى والخبراء لنشر الوعى الزراعى الصحيح

كتبت أسماء نصار

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور نصر الدين الحاج الأمين مدير المكتب القطرى لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو، وبحث معه آفاق التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة الدولية، وتابع ما تم الاتفاق عليه مسبقًا مع "الفاو" بشأن المشروعات المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة.

‏وأكد القصير، في بيان اليوم، على أهمية أن تتوافق خطة عمل الفاو خلال الفترة القادمة مع متطلبات الدولة المصرية بهدف تحقيق الأمن الغذائى ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين خاصةً فى المناطق الريفية النائية، لافتا إلى أن وزارة الزراعة ستشارك منظمة الأغذية والزراعة الفاو فى تقديم الدعم الفنى والخبراء لنشر الوعى الزراعى الصحيح وتطبيق الأنظمة الحديثة والمتطورة فى الزراعة.

ومن جانبه، أكد نصر الدين الحاج، أن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" حريصة على أن تكون المشروعات التى يتم تنفيذها تتوافق وتحقق خطط التنمية المستدامة فى الدولة المصرية وان التنسيق المسبق مع الوزارة له اهمية كبرى فى تحقيق هذا الهدف، كما أكد أن هناك مشروع سيتم تمويله من خلال الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى فى أنشطة زراعية أخرى منها التنوع الحيوى وغيرها وسيتم التنسيق مع الوزارة خلال الفترة القادمة على تنفيذها.

كما أشار "الحاج" إلى أن منظمة الأغذية والزراعة بصدد تنفيذ المشروع المقدم من الحكومة الكندية فى مجال الزراعة الذكية بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة واسوان فى إطار مبادرة حياة كريمة.

وأكد القصير على أهمية أن يتم أولا اختيار القرى على أن تكون من بين قرى حياة كريمة ثم ثانياً تحديد المحاصيل الاستراتيجية التى سيتم الالتزام بزراعتها على أن تقوم منظمة الفاو بتقديم الدعم المادى للمزارعين فى تلك القرى من توفير مستلزمات الانتاج وكذا تقديم الدعم الفنى لآهل هذه القرى على ان يتم التركيز على زراعة القمح والذرة وفول الصويا كمحاصيل إستراتيجية فضلًا عن تطبيق نظم الرى الحديث مع تلك المحاصيل لتصبح نماذج ارشادية يمكن تكرارها فى مناطق آخرى بمحافظات أخرى.

‏وأشار القصير إلى أن المشروعات التى تم الاتفاق عليها هى دعم المزارعين للتوسع فى التقاوى المعتمدة وأيضا عمل نماذج وحقول إرشادية لزراعة القصب بالشتل والرى الحديث .

فى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل أمانة فنية بين الوزارة والتعاون الدولى والفاو لوضع آليات تطبيق مبادرة فاست التى أطلقتها وزارة الزراعة خلال قمة المناخ 27 cop فى نوفمبر الماضى بمدينة شرم الشيخ.