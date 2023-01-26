اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 يناير 2023 01:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. انطلاق معرض القاهرة الدولى للكتاب بمشاركة ألف ناشر

الخميس، 26 يناير 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. انطلاق معرض القاهرة الدولى للكتاب بمشاركة ألف ناشر معرض الكتاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
 
التعليم توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة
 
متحدث الرئاسة لـ"اليوم السابع": دعوة الرئيس السيسى لحضور احتفال "يوم الجمهورية" تقدير كبير من الهند وله دلالات عميقة
 
رئيسة الهند تشيد بالتجربة التنموية الناجحة فى مصر حاليا بقيادة الرئيس السيسى
 
أخبار مصر..زلزال شمال رشيد بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة وبعض المحافظات
 
قطع المياه عن مصر الجديدة وعدة مناطق بالقاهرة 12 ساعة لتجديد رافع مياه الزيتون
 
التعليم تحدد مواعيد إجراء مقابلات المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2023
 
مؤتمر صحفى مشترك بين وزيرى خارجية مصر وأمريكا الإثنين المقبل
 
الصحة :40 مليون مواطن محصنون ضد كورونا واستلام مليون جرعة من فايزر قريبا
 

 


أهم الاخبار

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

التعليم

اليوم السابع بلس

معرض القاهرة الدولى للكتاب



الموضوعات المتعلقة

إشادة هندية بالتجربة التنموية المصرية.. والسيسى يرحب بالتعاون الاقتصادى والتجارى مع الهند (إنفوجراف)

الأربعاء، 25 يناير 2023 10:05 م

التعليم توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة

الأربعاء، 25 يناير 2023 08:23 م

رئيس الوزراء يتابع جهود إعداد استراتيجية تنمية الصناعة

الأربعاء، 25 يناير 2023 08:15 م

متحدث الرئاسة لـ"اليوم السابع": دعوة الرئيس السيسى لحضور احتفال "يوم الجمهورية" تقدير كبير من الهند وله دلالات عميقة

الأربعاء، 25 يناير 2023 08:11 م

متحدث الرئاسة: زيارة الرئيس السيسى للهند فى توقيت هام والجولة مثمرة

الأربعاء، 25 يناير 2023 07:42 م

رئيسة الهند تشيد بالتجربة التنموية الناجحة فى مصر حاليا بقيادة الرئيس السيسى

الأربعاء، 25 يناير 2023 07:32 م

الرئيس الأمريكى يعلن إرسال 31 دبابة "أبرامز" لدعم أوكرانيا

الأربعاء، 25 يناير 2023 07:28 م

رئيس الوزراء يتابع جهود دعم وتنمية الصادرات المصرية

الأربعاء، 25 يناير 2023 06:17 م

أخبار مصر..زلزال شمال رشيد بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة وبعض المحافظات

الأربعاء، 25 يناير 2023 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة