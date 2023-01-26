أخبار × 24 ساعة.. انطلاق معرض القاهرة الدولى للكتاب بمشاركة ألف ناشر

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب
انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم بمشاركة أكثر من ألف ناشر
التعليم توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة
متحدث الرئاسة لـ"اليوم السابع": دعوة الرئيس السيسى لحضور احتفال "يوم الجمهورية" تقدير كبير من الهند وله دلالات عميقة
رئيسة الهند تشيد بالتجربة التنموية الناجحة فى مصر حاليا بقيادة الرئيس السيسى
أخبار مصر..زلزال شمال رشيد بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة وبعض المحافظات
قطع المياه عن مصر الجديدة وعدة مناطق بالقاهرة 12 ساعة لتجديد رافع مياه الزيتون
التعليم تحدد مواعيد إجراء مقابلات المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2023
مؤتمر صحفى مشترك بين وزيرى خارجية مصر وأمريكا الإثنين المقبل
الصحة :40 مليون مواطن محصنون ضد كورونا واستلام مليون جرعة من فايزر قريبا
الشرطة توزع الورود والشيكولاتة على المواطنين بالشوارع فى عيدها 71.. صور
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى
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