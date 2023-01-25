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الصحة تكشف مواعيد عمل العيادات الجديدة لـ5436 وحدة على مستوى الجمهورية

الأربعاء، 25 يناير 2023 11:14 ص
الصحة تكشف مواعيد عمل العيادات الجديدة لـ5436 وحدة على مستوى الجمهورية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن مواعيد العمل والخدمات بمنشآت الرعاية الأولية ضمن مبادرة الرئيس لتطوير المراكز والوحدات والتى يبلغ عددها 5426 حيث يتم تقديم الخدمات الأساسية من 8 صباحا وحتى 2 مساء وتتمثل فى خدمات الرعاية الأولية وخدمات المبادرات الرئاسية وخدمات طب الأسرة أما العيادات التخصصية تعمل من الساعة 2 ظهرا وحتى 6 مساء والتى تشمل الباطنة والأطفال والنساء والتوليد والجلدية ومن الساعة 6 مساء وحتى 8 صباحا تقدم خدمات الطوارئ التى تعمل بنظام 24 ساعة بينما خدمات الزيارات المنزلية " بالمنزل نرعاك" تقدم يومين أسبوعيا لكبار السن وذوى الهمم.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الخدمات المقدمة بمنشآت الرعاية الأولية تشمل مبادرة صحة المرأة، ومبادرة الشباب والمراهقين والفحص الطبى لطلاب المدارس والتطعيمات الإجبارية، ومبادرة كبار السن، ومبادرة المقبلين على الزواج، والتقييم والدعم النفسى والتغذوى، ومبادرة الانيميا والسمنة والتقزم، فحص سمعى والتقييم والدعم النفسى والتغذوى، ومبادرة صحة الأم والجنين والفحص الطبى، التطعيمات المدرسية وفحص هرمون الغدة الدرقية وأمراض والتمثيل الغذائى والتحاليل الدورية ومتابعة الحمل والولادة والنفاس وفحص الامراض الوراثية بالحضانات وتنظيم أسرة، ومتابعة الطفل ومبادرة الامراض المزمنة والاعتلال الكلوى، ومبادرة الامراض المزمنة والاعتلال الكلوى وصرف المغذيات الدقيقة والتقييم والدعم النفسى والتغذوى، والتقييم وصرف الالبان شبيهة لبن الأم، وصرف المغذيات الدقيقة وصرف الالبان العلاجية.

وتابعت وزارة الصحة، أن عدد المستفيدين من مبادة خدمات الرعاية الأولية بلغ 80.545.26 مواطن فى 21 محافظة، وقالت تتمثل خدمات تنظيم الأسرة المقدمة بمنشآت الرعاية الأولية فى الزيارات المنزلية من خلال الرائدات الريفيات وندوات التوعية الصحية من خلال الرائدات الريفيات، ومتابعة الإمداد بالوسائل وخدمات المشورة والكشف الطبى، وخدمات صرف وسائل تنظيم الأسرة.


الصحة

الوحدات الصحية

وحدات الرعاية الأولية



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