مؤتمر صحفى مشترك بين وزيرى خارجية مصر وأمريكا الإثنين المقبل

كتب أحمد جمعة

يعقد وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الأمريكي أنتونى بيلنكن مؤتمرا صحفيا مشتركا بمقر وزارة الخارجية يوم الاثنين المقبل، وذلك بحسب إشعار صادر عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية مدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد.

ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية الامريكي خلال زيارته للقاهرة عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وكذلك تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق.

ويجري وزير الخارجية الأمريكي زيارة إلى اليونان في 21 فبراير المقبل، وسوف تدرس خلالها العلاقات الثنائية وكيفية تطويرها، في ظل وجود تحديات البلدين في المنطقة.