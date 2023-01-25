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رئيسة الهند تشيد بالتجربة التنموية الناجحة فى مصر حاليا بقيادة الرئيس السيسى

الأربعاء، 25 يناير 2023 07:32 م
رئيسة الهند تشيد بالتجربة التنموية الناجحة فى مصر حاليا بقيادة الرئيس السيسى الرئيس السيسي
كتب محمد الجالى

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استقبلت دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند، الرئيس عبد الفتاح السيسى في قصر "راشتراباتي بهافان" الجمهوري بنيودلهى.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيسة الجمهورية الهندية رحبت بالرئيس، معربةً عن تقدير الهند لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط الممتدة التى تجمع بين البلدين الصديقين. 
 
كما أشادت رئيسة الجمهورية الهندية بالتجربة التنموية الناجحة التي تشهدها مصر حالياً بقيادة  الرئيس في جميع المجالات والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها، مؤكدةً حرص بلادها على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها فى كافة المجالات، من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

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