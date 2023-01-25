أخبار مصر..زلزال شمال رشيد بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة وبعض المحافظات

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، كان أبرزها شعور المصريين بزلزال ضرب شرق البحر المتوسط بقوة 6 على مقياس ريختر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

مديرية أمن القاهرة توزع بطاطين وورودا على المواطنين فى عيد الشرطة.. صور

واصلت وزارة الداخلية الاحتفالات بعيد الشرطة بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث حرصت مديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، حيث تم توزيع بطاطين على المواطنين بالشوارع.

إنها حقا زيارة تاريخية.. شاهد كيف احتفى رئيس وزراء الهند بالرئيس السيسى

احتفى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ديلهى نشر مقطع فيديو له على موقع التواصل الاجتماعى الخاص به "تويتر"، معلقًا: يسرني الترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي وإجراء محادثات معه لتعزيز التعاون بين الهند ومصر.

السيدة انتصار السيسى تزور مستشفى الأورمان وتشيد بـ"الصرح العالمى"

زارت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال.

رئيس جمهورية الهند تستقبل الرئيس السيسى بقصر "راشتراباتى بهافان"

استقبلت "دروبادى مورمو" رئيس جمهورية الهند، الرئيس عبد الفتاح السيسى في قصر "راشتراباتي بهافان" الجمهوري بنيودلهي.

قطع المياه عن مصر الجديدة وعدة مناطق بالقاهرة 12 ساعة لتجديد رافع مياه الزيتون

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة ، انقطاع المياه عن مناطق (شارع إسماعيل رمزى ومتفرعاته –منطقة الميريلاند ومتفرعاتها – منطقة الاتحادية – منطقة الألف مسكن – شارع عثمان بن عفان ومتفرعاته – شارع الأهرام ومتفرعاته – ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته) بمنطقة مصر الجديدة، لمدة 12 ساعة، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية ظهرا يوم الجمعة الموافق 27-1-2023 وحتى الساعة الثانية صباح اليوم التالى السبت الموافق 28-1-2023، نظرا لقيامها بأعمال إحلال وتجديد برافع مياه الزيتون.

البنك المركزى الكويتى يرفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية لتصبح 4 %

صرح محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارته باسل أحمد الهارون بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر رفع سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 4% بدلاً عن 3.5% وذلك اعتباراً من تاريخ 26 يناير 2023. وفق صحيفة القبس الكويتية.

قوته 6 ريختر.. مصر تشعر بزلزال شرق البحر المتوسط.. إنفوجراف

كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية ، تفاصيل زلزال شرق البحر المتوسط التى شعر بها المواطنون بجمهورية مصر العربية، حيث سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم الأربعاء الموافق 2023/01/25 هزة أرضية علي بعد 502 كيلومتر شمال رشيد وكانت بياناتها كالتالى:

المفرج عنهم من مراكز الإصلاح بمناسبة عيد الشرطة يشكرون الرئيس السيسى.. صور

قدم المفرج عنهم من مراكز الإصلاح والتأهيل الشرطة للرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بعد العفو عنهم وخروجهم ولقائهم ذويهم ولم شملهم.

التعليم تحدد مواعيد إجراء مقابلات المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة بمحافظة القاهرة، للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

مجلس الوزراء يوافق على تيسيرات جديدة في قطاع الصناعة.. تعرف عليها

فى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة للتيسير على المطورين والمستثمرين في قطاع الصناعة، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الضوابط العامة التى تسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية، إما بإلغاء أو خفض غرامات التأخير، أو تطبيق آلية للتسوية، وذلك حال وجود عوائق أو صعوبات خارج قدرات المطور الصناعي أو منفذ المشروع، تكون قد أثرت على البرنامج الزمني للتنفيذ.

جوجل تتخلى عن أكثر من 1800 موظف بكاليفورنيا بينهم 27 "معالج مساج"

قالت شبكة إن بي سي الأمريكية إن جوجل تخلت عن أكثر من 1800 موظف في ولاية كاليفورنيا كجزء من أكبر جولة لتسريح العمال في تاريخ الشركة.

الصحة :40 مليون مواطن محصنون ضد كورونا واستلام مليون جرعة من فايزر قريبا

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا عن الحالة الوبائية في مصر.

خليك واعى.. لا صحة لبيع الحكومة شركة "مصر للطيران".. إنفوجراف

كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة بيع شركة مصر للطيران، تواصل المركز مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء.

غدا ارتفاع طفيف بالحرارة وشبورة على الطرق.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، ارتفاعا طفيفا بالحرارة وطقسا باردا فى الصباح الباكر، معتدلا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

سعر الذهب فى مصر يتراجع للمرة الثانية وعيار 21 يسجل 1760 جنيها للجرام

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بحوالي 5 جنيهات للمرة الثانية بعد انخفاض بنفس القيمة صباحا، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 1760 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور.

أسامة نبيه يبدأ مهام عمله فى الزمالك

تسلم أسامة نبيه المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميا اليوم الأربعاء بعد قرار مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور بتوليه القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

اتحاد الكرة يوافق على استقالة كلاتنبرج من رئاسة لجنة الحكام

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم الأربعاء، قبول استقالة مارك كلاتنبرج وتكليف الشئون القانونية بالاتحاد باتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ حقوق الاتحاد ومايترتب على الاستقاله طبقا لبنود العقد المبرم.

أحمد سامى مديرا فنيا لسموحة خلفا لطارق العشرى.. والإعلان خلال ساعات

توصل مسئولو نادى سموحة برئاسة فرج عامر، لاتفاق مع أحمد سامى المدير الفني السابق لسيراميكا، لقيادة الفريق السكندرى خلفا للراحل طارق العشرى الذى تم توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع النادى.

إسبانيا تواجه إيطاليا فى نصف نهائى دورى الأمم الأوروبية.. وهولندا ضد كرواتيا

أسفرت قرعة الدور نصف النهائى من دورى الأمم الأوروبية لنسخة 22-23 التى أقيمت اليوم الأربعاء عن مواجهتين من العيار الثقيل.

التعليم: استمرار عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول الخميس 26 يناير.. وتؤكد: آخر يوم فى اختبارات الترم و40 جنيها للتظلم عن المادة.. السبت 28 بدء إجازة نصف العام 15 يوما.. وبدء الفصل الدراسى الثانى 11 فبراير 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استمرار عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية والشهادة الإعدادية الخميس 26 يناير الجارى دون اعتباره إجازة بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، مشددة على أن الاختبارات تعقد وفقا لمواعيدها المقررة فى جداول الامتحانات، كما تستمر أعمال التصحيح ورصد الدرجات فى الكنترولات.

الرئيس السيسى يعقد اجتماعًا مع رؤساء كبرى الشركات الهندية ورجال الأعمال الهنود.. أكد حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجارى.. الرئيس: المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها توفر فرصًا استثمارية متنوعة

** الحضور يشيدون بالمتابعة الشخصية الحثيثة والدورية للرئيس السيسى للإجراءات المتخذة لتسهيل عمل الشركات الهندية في مصر

"السيسي ومودي" يدشنان عهدا جديدا من العلاقات المصرية الهندية.. مسئول هندي لـ"اليوم السابع": صداقة وثيقة تجمع البلدين واتفاق جاد على تعزيز التعاون.. ومشروعات "الهيدروجين الأخضر" فى مقدمة الملفات

صفحة جديدة للعلاقات المصرية الهندية، سطرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، أثناء الاحتفالات بعيد الجمهورية وهو اليوم الذى دخل فيه دستور الهند حيز التنفيذ 1950.

الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مع رئيس وزراء الهند: اتفقت رؤانا على الانطلاق نحو شراكات بمجالات جديدة.. تيسير التواصل بين شعبي البلدين من خلال تكثيف رحلات الطيران.. وتكوين قنوات منتظمة تتيح تبادل الخبرات والمعرفة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى:"إنّه لمن دواعي سروري أن تأتي زيارتي لجمهورية الهند تلبيةً للدعوة الكريمة التي تلقيتُها من دولة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، لأكونَ بينكم غداً مشاركاً في الاحتفال بذكرى "يوم الجمهورية"، ذلك اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950 ليدشّنَ بلدُكم الكبير حلقةً جديدة من تاريخه العظيم، وأتوجّه بالشكر للسيد رئيس الوزراء على تلك المبادرة المقدرة، وعلى كرم الضيافة، وحسن الاستقبال، والذي يعبر بصدق عن العلاقات الأخوية الممتدة والحافلة بين بلدينا وشعبينا، حيث نحتفل هذا العام بمرور 75 عاماً على تدشينها".

رئيس وزراء الهند: القيادة الحكيمة للرئيس السيسى حافظت على مصر من الفوضى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة مباحثات مغلقة مع رئيس وزراء الهند "ناريندرا مودي".

عشان ميتنصبش عليك.. 11 تنبيها تحميك من شركات التوظيف الوهمية

وجهت وزارة القوى العاملة من خلال مكتب التمثيل العمالي بالأردن، 11 توصية وتنبيه للمصريين الراغبين في العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، بشأن حمايتهم ورعايتهم في الخارج، وتحصينهم ضد النصب عليهم من قبل شركات التوظيف الوهمية، وذلك على النحو الآتي:-

الرئيس السيسى: اتفقنا على تكثيف رحلات الطيران بين مصر والهند

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الهندية فى مصر بمختلف المجالات، لا سيما فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة بعد ما لمسناه من عزم لدى الشركات الهندية العاملة فى مصر، على مواصلة تعزيز تواجدها، وما أبدته شركات هندية متخصصة فى مجالات واعدة من اهتمام لضخ استثمارات فى مصر.

التعليم تحدد المسموح لهم بالتقدم لامتحان الترم الثاني للمصريين في الخارج

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفئات المسموح لها التقدم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج للفصل الدراسي الثاني وهم:

الأزهر يدعو لمقاطعة المنتجات الهولندية والسويدية نصرة للقرآن الكريم

طالب الأزهر الشريف الشعوب العربية والإسلامية بمقاطعة جميع المنتجات الهولندية والسويدية بكافة أنواعها، واتخاذ موقفٍ قويٍّ وموحَّدٍ نصرةً لكتاب الله ولقرآننا الكريم؛ كتاب المسلمين المقدَّس، وردًّا مناسبًا لحكومتي هاتين الدَّولتين في إساءتهما إلى مليار ونصف مليار مسلم، والتمادي في حماية الجرائم الدنيئة والبربرية تحت لافتة لا إنسانية ولا أخلاقية يسمونها "حرية التعبير"، وجديرة بهم أن يسموها ديكتاتورية الفوضى، وسوء الأدب، والتسلط على شعوبٍ راقيةٍ مرتبطةٍ بالله وهداية السماء.

عودة العمل بمحكمة شمال سيناء ونياباتها السبت المقبل بعد توقفها منذ 2015

يعود العمل بمحكمة شمال سيناء الابتدائية بالعريش، اعتبارا من يوم السبت، بعد توقف دام لأكثر من 7 سنوات، وذلك من خلال انعقاد الجلسات الجزئية والكلية، وعودة العمل بنيابتى قسمى أول وثانى العريش الجزئيتين.

"اليوم السابع" تتلقى العزاء فى علام عبدالغفار بالحامدية الشاذلية الجمعة

يقام عزاء الكاتب الصحفى علام عبدالغفار، رئيس قسم المحافظات بمؤسسة اليوم السابع ونائب رئيس التحرير، الجمعة المقبلة بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بعد صلاة المغرب.

رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء معرض القاهرة الدولى للكتاب بعد قليل، ويتفقد المعرض يرافقه وزيرة الثقافة وعدد من المسئولين.

الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية يستقبل المواطنين لتسجيل الشقق السبت

تبدأ مأموريات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة، اعتبارا من السبت، في تطبيق التعديلات الأخيرة على القانون واستقبال المواطنين الراغبين في نقل ملكية الوحدات والعقارات المملوكة لهم بالمدن الجديدة.

غدا.. إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيدى الشرطة وثورة يناير

أعلن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن غدا الخميس الموافق 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

رئيس وزراء الهند يعلن رفع حجم التجارة مع مصر إلى 12 مليار دولار

رحب ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند، مشيرا الى أن زيارة الرئيس السيسي شرف كبير.

صعود مؤشر البورصة الرئيسى2.31%.. والتداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تتجاوز 1.2 مليار جنيه خلال ساعتين.

ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد نهاية مباريات الجولة الـ15 للمسابقة

أسدل الستار على منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الجولة السادسة عشرة من البطولة، على رأسها مباراة الزمالك مع فيوتشر.

ترتيب الدورى المصرى بعد نهاية مباريات الجولة الـ15 للمسابقة

أسدل الستار على منافسات الجولة الـ15 لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الجولة الـ16 من البطولة، على رأسها مباراة الزمالك مع فيوتشر.

فراعنة اليد فى مواجهة السويد بربع نهائى بطولة العالم لليد

يواجه منتخب مصر لرجال كرة اليد نظيره السويدى فى تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء فى إطار ربع نهائى بطولة العالم فى نسختها الـ28 المقامة فى بولندا والسويد وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى.

قمة السيسى و"مودى" بقصر حيدر آباد تبحث تعظيم التعاون مع الهند عسكريًا واقتصاديًا وسياحيًا.. الرئيس يؤكد متانة العلاقات التاريخية بين البلدين.. ورئيس وزراء الهند: حكمة الرئيس السيسى حافظت على مصر من الفوضى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قصر حيدر آباد بنيودلهي مباحثات على مستوى القمة مع "ناريندرا مودي" رئيس الوزراء الهندي.

بعد مطالبة مواطن بسداد 2 مليون جنيه.. الكهرباء تلزم شركات التوزيع بإسقاط تراكمات العدادات.. تطبيق القانون بسقوط المديونية على المستهلك حال الخطأ فى المحاسبة.. موسى عمران: المواطن مش هيتحمل أخطاء شركة التوزيع

ينشر "اليوم السابع" التفاصيل الكاملة لقرار مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، برئاسة الدكتور محمد موسى عمران ، بإلزام شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بعدم تحصيل التراكمات الموجودة لدى بعض المشتركين نتيجة خطأ فى المحاسبة من قبل الشركة وليس بسبب المشترك ومرور أكثر من عام على هذه المديونية ولم يتم المطالبة، وذلك وفقا للقانون المدنية بسقوط تراكمات الخدمات بعد مرور أكثر من عام، وذلك بعد أن تقدم أحد المواطنين بشكوى بعد مطالبته بسداد تراكمات بقيمة 2 مليون جنيه.

الرئيس السيسى بمؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهندي: نتطلع لزيادة الاستثمارات الهندية فى مصر.. بحثنا الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى استراتيجي.. ومصر تضع قضايا المناخ ونقص الغذاء على رأس أولوياتها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الهندية في مصر بمختلف المجالات، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة بعد ما لمسناه من عزم لدى الشركات الهندية العاملة في مصر، على مواصلة تعزيز تواجدها وما أبدته شركات هندية متخصصة في مجالات واعدة من اهتمام لضخ استثمارات في مصر.