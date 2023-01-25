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التعليم تحدد مواعيد إجراء مقابلات المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2023

الأربعاء، 25 يناير 2023 04:18 م
التعليم تحدد مواعيد إجراء مقابلات المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة بمحافظة القاهرة، للعام الدراسي الحالي 2022/2023.
 
وطالبت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، التنبيه علي مديري الإدارات التعليمية التابعة للمديرية لإخطار المرشحين للحضور أمام اللجنة المشكلة لعقد المقابلات في المواعيد المحددة ، مشيرا إلي أن اللجنة ستتم أعمالها في تمام الساعة العاشرة.
 
وأكدت وزارة التعليم، أنه سيتم إحالة الذين تخلفوا عن إجراء المقابلات الشخصية للتحقيق بمعرفة المديرية وأفادتنا بنتيجة التحقيق أو عليهم التوجه إلي الإدارة العامة للامتحانات لإجراء المقابلة الشخصية الخاصة بهم واستلام إفادة  لتقديمها للشئون القانونية. 
 
وشددت الوزارة، علي إحالة المنطبق عليهم شروط التسجيل وامتنعوا عن التسجيل للتحقيق بمعرفة المديرية وافادتنا بنتيجة التحقيق، كما يجب إتباع الإجراءات الاحترازية، موضحة أنه يوم  الأحد 5 فبراير 2023: الإدارات التعليمية المستهدفة (روض الفرج وغرب مدينة نصر والمرج والمعصرة والبساتين ودار السلام والنزهة والشروق).
 
- يوم الأثنين 6 فبراير 2023: الإدارات التعليمية المستهدفة (الزيتون وباب الشعرية والساحل والمعادي وحلوان والمستقبل وشرق مدينة نصر والتبين).
 
- يوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 : الإدارات التعليمية المستهدفة (مصر القديمة والخليفة والمقطم ومصر الجديدة وسط القاهرة والقاهرة الجديدة والشرابية ومدينة السلام وشبرا).
 
- يوم الأربعاء 8 فبراير 2023:  الإدارات التعليمية المستهدفة (الوايلي ومنشأة ناصر وعين شمس والزاوية الحمراء والمطرية وحدائق القبة).
 
- يوم الخميس 9 فبراير 2023: الإدارات التعليمية المستهدفة ( عابدين وغرب القاهرة وديوان المديرية والسيدة زينب).

التربية والتعليم

موعد مقابلات المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة

بدء مقابلات المرشحين للعمل بلجان الثانوية العامة

موعد امتحانات الثانوية العامة

اليوم السابع بلس

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