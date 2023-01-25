الخارجية: عودة عدد من المصريين المصابين بحادث سفينة أمام سواحل تركيا

كتب أحمد جمعة

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية ممثلة في القطاع القنصلي وكلاً من سفارة جمهورية مصر العربية في أنقرة والقنصلية العامة في اسطنبول لمتابعة حادث الحريق الذي تعرضت له السفينة BEATA ALFA أمام السواحل التركية.

وقد وصل إلى أرض الوطن عدد 5 مواطنين مصريين من إجمالي 14 مواطناً، وذلك بعد قيام السفارة بالانتهاء من إجراءات السفر وإصدار الوثائق اللازمة والتيقن من أن حالتهم الصحية تسمح لهم بذلك.

هذا، ولا تزال الجهود جارية استجابة لتوجيهات وزير الخارجية لمتابعة الحالة الصحية للمواطنين المتبقين ضحايا الحادث لحين عودتهم جميعاً إلى أرض الوطن، كما تواصل السفارة قصارى جهدها من خلال الاتصالات المتتابعة مع السلطات المعنية التركية لتأمين تقديم أفضل خدمة علاجية للمصابين.

وكذا الوقوف على حيثيات وقوع الحادث والحصول على نتائج التحقيقات في هذا الصدد، وتقديم المساعدة القانونية للمصابين بما في ذلك العمل على حصولهم على مستحقاتهم التأمينية والتعويضات المالية اللازمة.