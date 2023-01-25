رسائل سلام وأمان من الرئيس السيسي للهند فى احتفالها بيوم الجمهورية.. إنفوجراف

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة اليوم بالقصر الرئاسي الهندى، حيث قال: "اسمحوا لي أن أتوجّه لدولة الهند الصديقة – حكومةً وشعبًا – بخالص التهنئة وأصدق التمنيات بكل الخير والأمن والسلام والتنمية، ومزيد من التقدم والرفعة والرخاء والازدهار بمُناسبة الاحتفال بيوم الجمهورية".

أتوجّه لدولة الهند الصديقة بخالص التهنئة وأصدق التمنيات وكل الخير والأمن والسلام بمُناسبة الاحتفال بيوم الجمهورية

‎كل الشكر والتقدير لبلدكم الصديق على دعوتى للمُشاركة كضيف الشرف فى الاحتفال بيوم الجمهورية

‎هذا العام تحتفل مصر والهند بالذكرى الـ75 على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما

‎تأتى الزيارة فى وقت تشهد فيه علاقاتنا الثنائية طفرة مشهودة فى كل أوجه التعاون

‎استمرار التشاور وتبادل الرؤى حول سُبُل الارتقاء بالتعاون بين بلدينا على كل الأصعدة

‎تنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات التأثير المُباشر على أمننا القومى

‎تتطلع مصر والهند لتحقيق أهداف مُشتركة فى مُختلف المجالات استنادًا إلى الروابط التاريخية التى تتمتع بها الدولتان

‎أُعبِّر عن خالص الاعتزاز بزيارة ضريح الزعيم الهندى الراحل المهاتْمَا غاندى

‎غاندى شَكَّلَ علامةً فارقة فى التاريخ الإنسانى بتجسيده لمبادئ وقيم العدالة والسلام والمُساواة ونبذ العنف

غاندى ترك بصمة تاريخية بمواقفه الوطنية الشجاعة وانحيازه غير المشروط لخيار المقاومة السلمية

‎يحتاج العالم أجمع لأن يستلهم هذه المبادئ السامية التى ساهمت فى وحدة ونهضة الهند، والتى نؤمن ونتمسك بها فى مصر عبر مُختلف العصور