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رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى

الأربعاء، 25 يناير 2023 12:33 م
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عقب افتتاحه معرض الكتاب، اجتماع الحكومة الأسبوعى.
 
وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء معرض القاهرة الدولى للكتاب وتفقد المعرض  يرافقه وزيرة الثقافة وعدد من المسئولين.
 
وتحمل الدورة الـ 54 من معرض الكتاب شعار: على "اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتُقام بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، كما جرى اختيار الشاعر صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا العام، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال.

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