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أخبار 24 ساعة.. 10يونيو امتحان الدور الأول للثانوية العامة و19 أغسطس دور ثان

الأحد، 22 يناير 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. 10يونيو امتحان الدور الأول للثانوية العامة و19 أغسطس دور ثان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
إعداد سيد الخلفاوى

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ننشر سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
التعليم: 10 يونيو امتحان الدور الأول للثانوية العامة و19 أغسطس للدور الثانى
 
غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1444 هجريا
 
متحدث التربية والتعليم: الامتحانات مستثناة من إجازة عيد الشرطة
 
 
التعليم تحدد حالات الإعفاء من اللغة الثانية والعربى والدين بامتحانات الثانوية 2023
 
التعليم: ما يتم تداوله بشأن تسريب امتحانات على السوشيال ميديا غير حقيقي
 
التعليم تحدد مواعيد تسليم طلاب الثانوية العامة استمارة التقدم للامتحانات 2023
 
%82 للطب و68% للهندسة.. الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية
 
‎الصحة:فحص 4ملايين و263 ألف طفل بمبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع
 
مؤتمر المناخ ومونديال قطر.. سؤال تعبير فى امتحان الشهادة الإعدادية بالجيزة
 
تنسيق الجامعات الخاصة.. 6 جامعات كاملة العدد ولن تقبل طلابا جددا.. التفاصيل
 
سعر الخبز لغير حاملى البطاقات التموينية.. التفاصيل
 
تعليم القاهرة: أسئلة امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية سهلة وشاملة المنهج
 
النقل: مد خط القطار السريع من أسوان إلى أبو سمبل تنفيذا لتوجيهات الرئيس
 
شرايين حياة.. محاور عملاقة تغير شكل الخريطة المرورية فى الجيزة.. إنفوجراف
 
وزير الرى: الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل تعمل بكفاءة منذ إنشائها
 
الأوقاف تعلن اعتماد 42 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين.. (أسماء)
 
التضامن: تعثر المرأة صحيا يؤثر على سلامتها النفسية وسعادتها الزوجية وسلامة أطفالها
 
انطلاق برنامج إجازة نصف العام للأطفال بالمساجد وسط حفاوة أولياء الأمور.. صور
 
المركز الإعلامي بـ"البحوث الإسلامية" ينشر أول فيلم وثائقي في سلسلة شيوخ الأزهر
 
الأزهر الشريف يطلق مسابقة "معًا" لعودة القيم الإيجابية

 


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