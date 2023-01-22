الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. 10يونيو امتحان الدور الأول للثانوية العامة و19 أغسطس دور ثان الأحد، 22 يناير 2023 12:00 ص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ننشر سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. التعليم: 10 يونيو امتحان الدور الأول للثانوية العامة و19 أغسطس للدور الثانى غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1444 هجريا متحدث التربية والتعليم: الامتحانات مستثناة من إجازة عيد الشرطة "الزراعة": نعرض السلع فى منافذنا بتخفيضات على الأسعار تصل لـ40% التعليم تحدد حالات الإعفاء من اللغة الثانية والعربى والدين بامتحانات الثانوية 2023 التعليم: ما يتم تداوله بشأن تسريب امتحانات على السوشيال ميديا غير حقيقي التعليم تحدد مواعيد تسليم طلاب الثانوية العامة استمارة التقدم للامتحانات 2023 %82 للطب و68% للهندسة.. الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية الصحة:فحص 4ملايين و263 ألف طفل بمبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع مؤتمر المناخ ومونديال قطر.. سؤال تعبير فى امتحان الشهادة الإعدادية بالجيزة تنسيق الجامعات الخاصة.. 6 جامعات كاملة العدد ولن تقبل طلابا جددا.. التفاصيل سعر الخبز لغير حاملى البطاقات التموينية.. التفاصيل تعليم القاهرة: أسئلة امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية سهلة وشاملة المنهج النقل: مد خط القطار السريع من أسوان إلى أبو سمبل تنفيذا لتوجيهات الرئيس شرايين حياة.. محاور عملاقة تغير شكل الخريطة المرورية فى الجيزة.. إنفوجراف وزير الرى: الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل تعمل بكفاءة منذ إنشائها الأوقاف تعلن اعتماد 42 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين.. (أسماء) التضامن: تعثر المرأة صحيا يؤثر على سلامتها النفسية وسعادتها الزوجية وسلامة أطفالها انطلاق برنامج إجازة نصف العام للأطفال بالمساجد وسط حفاوة أولياء الأمور.. صور المركز الإعلامي بـ"البحوث الإسلامية" ينشر أول فيلم وثائقي في سلسلة شيوخ الأزهر الأزهر الشريف يطلق مسابقة "معًا" لعودة القيم الإيجابية اخبار مصر اهم الاخبار اخبار مصر اليوم اخبار مصرية الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من الشبورة وتكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة السبت، 21 يناير 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيدى الشرطة وثورة 25 يناير لا تطبق على الامتحانات الجمعة، 20 يناير 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. رفع سعر توريد إردب القمح من المزارعين لـ1250 جنيهًا الخميس، 19 يناير 2023 12:15 ص أخبار × 24 ساعة.. "الزراعة" تطرح دجاج بياض بسعر 120 جنيها والدفع بالتقسيط الأربعاء، 18 يناير 2023 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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