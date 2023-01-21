المركز الإعلامي بـ"البحوث الإسلامية" ينشر أول فيلم وثائقي في سلسلة شيوخ الأزهر

نشر المركز الإعلامى بمجمع البحوث الإسلامية أول فيلم وثائقى فى سلسلة شيوخ الأزهر الشريف، من خلال إطلالة تاريخية يُعرج فيها الفيلم حول حياة كل شيخ من شيوخ الأزهر الأجلاء ودورهم فى أداء تلك الرسالة العلمية والوطنية فى تاريخ مصر الخالدة.

وبدأت السلسلة بالحديث عن حياة الإمام أبو عبد الله محمد بن جمال الدين الخَرَاشى المالكى أولُ من تولَّى إمامة مشيخة الجامعِ الأزهر الشريف عام ألف وتسعين من هجرة النبى المصطفى -صلى الله عليهم وسلم- الموافق عام ألفٍ وسِتمئة وتسعةٍ وسبعين من ميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.

وتدور أحداث الفيلم حول وولادته ونشأته العلمية وشيوخه وسنده فى تلقيّه العلوم، حيث يحكى الإمام فى مشاهد الفيلم عن تربيته وأسرته وأساتذته، ومواقفه فى حياته.

وكان الشيخ الخَراشى متواضعًا عفيفًا كثير الأدب والحياء كريم النفس حلو الكلام واسع الصدر، تعلَّم على يديه طلاب العلم فى شتى بقاع الأرض يسألونه ويستمعون إليه ويناقشونه دون سأمٍ منه أو تذمر.