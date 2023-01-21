المركز الإعلامي بـ"البحوث الإسلامية" ينشر أول فيلم وثائقي في سلسلة شيوخ الأزهر
السبت، 21 يناير 2023 04:20 م
مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على
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نشر المركز الإعلامى بمجمع البحوث الإسلامية أول فيلم وثائقى فى سلسلة شيوخ الأزهر الشريف، من خلال إطلالة تاريخية يُعرج فيها الفيلم حول حياة كل شيخ من شيوخ الأزهر الأجلاء ودورهم فى أداء تلك الرسالة العلمية والوطنية فى تاريخ مصر الخالدة.
وبدأت السلسلة بالحديث عن حياة الإمام أبو عبد الله محمد بن جمال الدين الخَرَاشى المالكى أولُ من تولَّى إمامة مشيخة الجامعِ الأزهر الشريف عام ألف وتسعين من هجرة النبى المصطفى -صلى الله عليهم وسلم- الموافق عام ألفٍ وسِتمئة وتسعةٍ وسبعين من ميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
وتدور أحداث الفيلم حول وولادته ونشأته العلمية وشيوخه وسنده فى تلقيّه العلوم، حيث يحكى الإمام فى مشاهد الفيلم عن تربيته وأسرته وأساتذته، ومواقفه فى حياته.
وكان الشيخ الخَراشى متواضعًا عفيفًا كثير الأدب والحياء كريم النفس حلو الكلام واسع الصدر، تعلَّم على يديه طلاب العلم فى شتى بقاع الأرض يسألونه ويستمعون إليه ويناقشونه دون سأمٍ منه أو تذمر.
من ناحية أخرى، أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم قافلتين توعويتين إلى محافظتي: الإسماعيلية، ومنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة؛ ضمن خطة المجمع للتواجد في مختلف محافظات الجمهورية، للتواصل مع المواطنين في مختلف أماكن تواجدهم، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب_شيخ الأزهر، بتكثيف الجهود الدعوية والتوعوية التي ينفذها وعاظ وواعظات الأزهر في جميع محافظات الجمهورية.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيَّاد: إن تلك القوافل تأتي لتأكيد قيم المواطنة وتقوية روح الانتماء للوطن في مواجهة التحديات الراهنة؛ من خلال المناقشة الحية مع الناس والاستماع إليهم وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم؛ فضلًا عن توضيح القيم الأخلاقية وبيان دورها في بناء الوطن وتحقيق جوانب التراحم والتآلف بين الناس في ظل الظروف التي يمر بها العالم أجمع.
أضاف عيَّاد أن برنامج عمل القوافل يركز على الشباب من خلال تنظيم لقاءات مباشرة في مراكز الشباب والنوادي؛ للتأكيد على أهمية البناء المتكامل للشباب، وتوعيتهم بالقضايا المحيطة بهم؛ من أجل إعداد جيل قادرٍ على البناء والتنمية وتحمُّل المسؤولية؛ حيث تستهدف تلك اللقاءات التواصل مع الفئات العمرية المختلفة؛ وعقد مجموعة من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القوافل، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المتنوعة.
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