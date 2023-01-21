اليوم السابع
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شرايين حياة.. محاور عملاقة تغير شكل الخريطة المرورية فى الجيزة.. إنفوجراف

السبت، 21 يناير 2023 01:25 م
شرايين حياة.. محاور عملاقة تغير شكل الخريطة المرورية فى الجيزة.. إنفوجراف شرايين حياة.. محاور عملاقة تغير شكل الخريطة المرورية فى الجيزة
كتبت - مرام محمد

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شهدت محافظة الجيزة طفرة تنموية هائلة فى مجال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية، مثلت البداية الحقيقية لتحسين البنية التحتية فى المراكز والأحياء، وخدمة المواطنين، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
 

 

ويوضح "اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية أبرز المحاور المرورية الجديدة الجارى تنفيذها فى الجيزة:

 

 -أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة بطول 15 كم.
-يبدأ مساره من دائرى المنيب جنوبا ويمتد إلى الوراق شمالا حتى روض الفرج بمحور تحيا مصر.
-حلقة وصل جديدة تربط بين الجيزة والقاهرة من خلال عدة مداخل.
-يربط المحور عدة محاور رئيسية ببعضها وهى (26 يوليو، وجامعة الدول العربية، وصفط اللبن، وفيصل، والهرم)، ويخدم العمرانية، وبولاق الدكرور، والعجوزة، وأرض اللواء.
-يربط المحور بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابى بطول 11 كم وعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه.
-ربط المحور بالطريق الدائرى ومحور كمال عامر ليكون بذلك محور بديل يحل مشكلة التكدس المرورى المتزايد على محور 26 يوليو من الطريق الدائرى حتی میدان لبنان وميدان سفنكس بالمهندسين.
 3- محور عمرو بن العاص
-ثانى محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر الجارى الانتهاء من تنفيذه، حيث يمتد بطول 4,3 كم، وعرض 12 حارة مرورية.
-يربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى).
 -يتقاطع المحور مع منتصف شارعى الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة.
-يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").
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محور كمال عامر

محور احمد عرابي

محور 26 يوليو

محاور مرورية

الجيزة

محور عمرو بن العاص

الطريق الدائري

اليوم السابع بلس



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