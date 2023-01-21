التعليم: ما يتم تداوله بشأن تسريب امتحانات على السوشيال ميديا غير حقيقي

إبراهيم حسان

قال شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى منذ بداية الامتحانات ليس له علاقة بالواقع، وليس صحيحا أن تم تسريب أى امتحان على الإطلاق.

وأضاف زلطة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن ما يتم تداوله على السوشيال ميديا، ما هى إلا امتحانات مفبركة أو أخرى خاصة بالعام الماضى، أو يتم تداول الامتحان بعد دخول اللجنة بفترة، من قبل بعض الطلاب الذين خرجوا بالامتحان ويقومون بتصويره ووضعه على السوشيال ميديا.

وأكمل شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: "لا يجب أن ننساق وراء الشائعات على السوشيال ميديا، وفكرة نشر شيء على السوشيال ميديا يتسبب فى ارتباط الناس".

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على مصلحة الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات من أبنائنا فى الخارج والتى تتم هذا العام بنظام الفصلين الدراسيين لأول مرة ونظرا للضغط الشديد الذى تم على المنصة الإلكترونية للامتحانات عن طريق الطلاب، فقد تقرر إتاحة منصة جديدة للإمتحانات الإلكترونية للطلاب المصريين فى الخارج، والتى تتميز بإتاحة الامتحانات بشكل أكثر سرعة وسهولة.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أيضا إتاحة نسخة ورقية من الامتحانات اليومية على المنصة بعد إنتهاء الوقت المحدد للامتحانات الإلكترونية، لمنح الفرصة للطالب الذى لم يتمكن من تأدية الامتحانات بشكل إلكترونى خلال الفترة المحددة، القيام بتحميل النسخة الورقية من الامتحان والإجابة عليها وإعادة رفع الإجابة الورقية من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات أو إرسالها عبر البريد السريع إلى مقر إدارة أبناؤنا فى الخارج بالإدارة العامة للامتحانات أسوة بما تم العام الماضى.

وتود وزارة التربية والتعليم التأكيد على طمأنة أبنائنا الطلاب فى الخارج باتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن حقوقهم فى أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.