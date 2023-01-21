انطلاق برنامج إجازة نصف العام للأطفال بالمساجد وسط حفاوة أولياء الأمور.. صور

كتب على عبد الرحمن

عقدت ‏وزارة الأوقاف ورشة تفاعلية للأطفال بمشاركة كبار الكتاب ‏والشخصيات العامة والمبدعين، ضمن "برنامج عطلة نصف العام التثقيفى للطفل " فى أولى فعالياته اليوم السبت، ‏عقب صلاة الظهر بمسجد "الزيات" بالقلج بالخصوص التابع لمديرية أوقاف القليوبية.

شارك فى الندوة الكاتب أحمد زحام كاتب أدب الأطفال ونائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأسبق بورشة حكى للأطفال ‏بعنوان: "وطن يسكن فينا"، كما شاركت رحمة محجوب فنانة العرائس بعرض للأطفال ‏بعنوان: "هادى يحب وطنه"، بحضور الدكتورة هدى حميد معوض مسئول ملف الأطفال بوزارة ‏الأوقاف، والشيخ صفوت أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية، والشيخ محمد القاضى مدير إدارة أوقاف الخصوص، والشيخ أحمد عبد الغفار إمام المسجد، وجمع غفير من رواد المسجد.



برنامج إجازة نصف العام للأطفال بالمساجد

وخلال اللقاء، أكد الكاتب أحمد زحام جهود وزير الأوقاف فى العناية بالأطفال، أن برنامج عطلة نصف العام التثقيفى للطفل أنموذج يدعو للفخر فى العناية بالنشء، ومبادرة متميزة وجادة وهادفة تفردت بها وزارة الأوقاف، وتدل على محبة الوطن والتضامن من أجله مع العديد من مؤسسات الدولة الوطنية، مؤكدًا أن حق الوطن بحبه والعمل على تقدمه، وأن برنامج عطلة نصف العام التثقيفى للطفل يأتى ضمن سلسلة من البرامج التى تقيمها الوزارة لربط ‏النشء بالمسجد، ويقوم عليه نخبة متميزة من أئمة وواعظات الأوقاف، ويسهم فى تقويم ‏سلوك وأخلاقيات الأطفال داخل البيت وخارجه.



جانب من لقاءات برنامج اجازة نصف العام للأطفال بالمساجد

وخلال كلمتها نقلت الدكتورة هدى حميد معوض مسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف تحيات وزارة الأوقاف إلى أولياء الأمور الذين حرصوا كل الحرص على حضور واستمرار أطفالهم فى البرامج التثقيفية للطفل، مؤكدة انطلاق أولى فعاليات برنامج عطلة نصف العام التثقيفى للطفل، مما أعطى الدافع الكبير فى نجاح الأنشطة الثقافية للنشء التى تقيمها وزارة الأوقاف، وأن ‏وزارة الأوقاف تهتم اهتمامًا بالغًا بهذه الأنشطة التربوية التى تسهم فى بناء وعى الأطفال وتنمى ‏لديهم روح الانتماء للوطن ومحبته، مضيفة أن وزارة الأوقاف ضاعفت جهودها وأنشطتها الدعوية فى الفترة الأخيرة نظرًا للنجاح المبهر والطلب المتزايد من قبل أولياء الأمور على برامجها الدعوية المتميزة، والتى يأتى فى مقدمتها برنامج عطلة نصف العام التثقيفى للطفل، موجهة رسالة للأطفال بأهمية الاجتهاد فى التحصيل والمذاكرة لأن ذلك دليل على حبهم لوطنهم. ‎



برنامج اجازة نصف العام للأطفال بالمساجد

ورحب الشيخ صفوت أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية بالحضور معربًا عن سعادته بهذه اللقاء قائلًا: نفتخر بهذه الصورة المشرقة التى زينت مساجدنا وأصبح الأطفال متعلقين بالمساجد، وبالبرامج التى تبثها لهم وزارة الأوقاف، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف نجحت فى العناية بالنشء، وأثبتت قدرة أبنائها من الأئمة والواعظات على جذب الأطفال للمساجد، ظاهرة غير مسبوقة وقدرة على جذب الأطفال للمساجد، وعدم تركهم فريسة لجماعات الشر والتطرف.

كما قدمت الفنانة رحمة محجوب فنانة العرائس عرضًا مسرحيًّا بعنوان: "هادى يحب وطنه"، ‏وتم تكريم الأطفال المتميزين، وإهداء الأطفال نسخًا من مجلة "الفردوس"، وفى ختام اللقاء قدم العديد من أولياء الأمور الشكر لوزارة الأوقاف على هذه البرامج الهادفة التى ترعى أبناءهم وتنمى فيهم الأخلاق الطيبة.



برنامج اجازة نصف العام للأطفال بالمساجد