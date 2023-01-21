النقل: مد خط القطار السريع من أسوان إلى أبو سمبل تنفيذا لتوجيهات الرئيس

أجرى المهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه رئيس هيئة الطرق والكبارى وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، واستشارى المشروع، جولة تفقدية على مسار الخط الثانى من شبكة القطار الكهربائى السريع أكتوبر /أسوان/أبوسمبل، والذى يبلغ طوله 1100 كم، وذلك فى المسافة من أبو سمبل حتى الأقصر بطول حوالى 530 كم والتى تشمل عدد 12 محطة، منها 5 محطات للقطار السريع و7 محطة للقطار الإقليمى، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على مد الخط من أسوان لأبو سمبل، لدعم وخدمة حركة السياحة وتسهيل حركة تنقل المواطنين بوسيلة نقل حديثة وعصرية وصديقة للبيئة تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب ونقل الحاصلات والمنتجات الزراعية من مزارع توشكى وشرق العوينات إلى المناطق السكنية والموانئ البحريةمثل سفاجا والإسكندرية.

بدأت الزيارة التفقدية من محطة أبو سمبل، حيث إن امتداد شبكة سكك حديد القطار السريع إلى هذه المنطقة وإنشاء محطة للقطار السريع بها سوف يسهم فى خدمة وتنمية هذه المنطقة بما فيها من معالم سياحية، كما تم أيضا المرور على المسار بمنطقة توشكى والمقرر إنشاء محطة للقطار السريع بها ليخدم منطقة توشكى الواعدة كمنطقة زراعية صناعية ومنطقة تنمية جديدة.

وأكد الوزير سرعة دراسة إنشاء منطقة لوجستية وميناء جاف لوصول قطار البضائع إلى هذه المنطقة وذلك لخدمة نقل المنتجات والخامات منها واليها بوسيلة نقل للبضائع امنة وسريعة وذات حجم وسعة نقل كبيرة بالإضافة إلى مناطق لوجيستية فى قسطل وارقين ووادى كركر تنفيذا لتوجيهات الرئيس بالتوسع فى المناطق اللوجستية لخدمة حركة التجارة كما يمر المسار ايضا بمنطقة ميديكوم الصناعية وبانشاء محطة اقليمية للقطار فى هذه المنطقة يسهم فى انتقال العاملين والمترددين عليها كما يخدم القطار السريع القرى والتجمعات السكنية فى جبل شيشة وعرب سهيل ليصل بعد ذلك إلى محطة مطار أسوان كما تفقد الوزير موقع العمل بمحطة شحن بضائع فى منطقة مفارق توشكى /العوينات، وتفقد محطات توشكى و ميدكوم ومطار أسوان - أسوان الجديدة /دراو/ ملتبسة ادفو السباعية/ اسنا/ ارمنت وصولا إلى الأقصر.

ووجه وزير النقل خلال الجولة بتكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للجدول المخطط مشيرا إلى أنه تم مراعاة أن يكون مسار القطار بالقرب من حرم الطريق الغربى وان يكون موقع المحطات قريب من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد وايضا أن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية وذلك تيسيرا على المسافرين للوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقرى القريبة.

وفى تصريحات صحفية على هامش الجولة أكد وزير النقل أن تنفيذ الجسور الترابية والكبارى والأعمال الصناعية للمسار و المحطات والأسوار تتم بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة فى هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار وستقوم الشركة الألمانية بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة فى الاشارات والاتصالات، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التى تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، فضلا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها

وأضاف وزير النقل، أن منظومة القطار الكهربائى السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة فى وسائل النقل الأخضر المستدام فى مصر وستغطى أنحاء الجمهورية وكما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات كما تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات مشيرا الى أن انشاء شبكة القطار الكهربائى السريع المكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم منها حوالى 1400 كم لخدمة صعيد مصر يتم بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًا بطول 10آلاف كم.